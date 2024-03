Autoridade da Concorrência impede Vodafone de comprar Nowo

A vontade de a Vodafone Portugal comprar a Nowo já vem de trás, mais precisamente há cerca um ano e meio. A Vodafone anunciou a 30 de setembro de 2022 que pretendia comprar a Nowo, mas passado este tempo todo a Autoridade da Concorrência impediu o negócio. Saiba a razão.

Vodafone diz que se perde uma oportunidade

A Autoridade da Concorrência chumbou a venda da Nowo à Vodafone. Numa comunicação enviada à Lusa, a "AdC confirma que emitiu um projeto de decisão no sentido de oposição à operação" e que "a adquirente, embora tenha apresentado vários pacotes de compromissos, falhou em demonstrar que esta aquisição não teria impacto negativo na concorrência".

As preocupações da AdC com a operação prendem-se com a pressão concorrencial que a Nowo atualmente exerce no mercado nacional das telecomunicações e que deixaria de exercer caso fosse adquirida pela Vodafone

A Lusa contactou uma fonte oficial da Vodafone Portugal, tendo sido referido que se "lamenta e discorda do projeto de decisão hoje anunciado pela Autoridade da Concorrência que, caso se confirme, inviabiliza a operação de aquisição da Nowo".

De acordo com a Vodafone:

Perde-se desta forma uma oportunidade para reforçar o nível de competitividade do mercado, que traria claros benefícios para os clientes e para o setor.

De relembrar que o anúncio da compra da Nowo pela Vodafone Portugal foi feito a 30 de setembro de 2022. A operadora refere que sempre esclareceu todas as dúvidas e procurou responder às preocupações levantadas pela AdC, com a apresentação de pacotes de compromissos.

Refere a Vodafone Portugal que a "AdC decidiu recusar as medidas propostas, no que se distancia surpreendentemente da prática consolidada da Comissão Europeia, que ainda há poucas semanas aprovou em Espanha uma operação de muito maior dimensão aceitando um pacote de compromissos substancialmente mais leve".

Assim, "o projeto de decisão agora conhecido, cujos fundamentos a Vodafone se encontra a analisar, a confirmar-se, inviabiliza o reforço do investimento da Vodafone no mercado nacional e é uma oportunidade desperdiçada para aumentar o nível de competitividade e inovação no mercado", finaliza a Vodafone o seu comunicado.