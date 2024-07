A Meta AI no WhatsApp está mais criativa e inteligente, chegando em novos idiomas

A IA está a chegar ao WhatsApp e a Meta quer aproveitar ao máximo estas capacidades. Assim, e à medida que a Meta AI melhora com as novas funcionalidades e idiomas úteis, surge agora a novidade de que este assistente passa a estar disponível em mais países a partir de agora.

A expansão internacional contínua

A Meta AI pode ajudar os utilizadores com respostas, ideias e inspiração. Esta IA está disponível em 22 países, com a implementação das adições mais recentes na Argentina, Camarões, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Além disso, surge agora em vários idiomas novos, incluindo francês, alemão, hindi, italiano, português e espanhol.

Imagine Edit para melhorar imagens

A Meta está a tornar mais fácil criar a imagem ideal com a Meta AI, possibilitando alterações e edições fáceis de uma imagem. Isso inclui a adição ou remoção dos objetos na mesma. Para começar, basta escrever "imagine" para descrever a imagem e responder à Meta AI ao pedir que adicione, subtraia ou faça uma animação na imagem. Por agora, o Imagine Edit está disponível em inglês, mas haverá mais idiomas em breve.

Liberdade para utilizadores se (re)criarem

Outra capacidade permite aos utilizadores imaginarem-se em qualquer outro contexto que pretendam. Basta escrever "Imagine me" nas conversas com a Meta AI para começar e criar imagens dos utilizadores em qualquer situação ou com qualquer elemento que se pretendam ter presentes.

Após uma configuração rápida, os utilizadores vão poder adicionar um comando como "Imagine me in a retro pink and green ski outfit" e a Meta AI vai gerar uma imagem nesse cenário personalizado. Pode repor ou apagar as fotos de configuração a qualquer altura. Isto está disponível em versão beta nos EUA. Em breve, estará disponível em mais idiomas e países.

As equipas que criaram estas novidades estão entusiasmadas por continuar a partilhar novas capacidades e avanços da Meta AI com cada vez mais pessoas no WhatsApp. Como sempre, as mensagens e chamadas continuam a ser encriptadas ponto a ponto, o que significa que nem mesmo o WhatsApp ou a Meta podem lê-las, ou ouvi-las.

A equipa está a trabalhar para melhorar rapidamente as respostas à Meta AI e introduzir melhorias a cada duas semanas. Ainda que estejam fora da Europa por questões de privacidade, tal como aconteceu a outros LLMs, a verdade é que a IA da Meta está cada vez mais presente no WhatsApp e a ganhar o seu espaço.