Vodafone oferece 2 semanas de dados móveis ilimitados este verão! Como aderir?

Com a chegada dos períodos de férias e verão, as operadoras começam a disponibilizar algumas ofertas. A Vodafone tem já disponível a campanha Happy Summer e vai oferecer duas semanas de dados móveis ilimitados este verão. Saiba como aderir.

Necessário ter a App My Vodafone

Para celebrar a chegada do verão, a Vodafone oferece duas semanas de dados móveis ilimitados aos seus Clientes para que possam navegar sem preocupações, em qualquer lugar, durante as suas férias.

Esta é uma oferta, limitada ao stock existente, elegível para Clientes particulares, incluindo Yorn, e para Clientes empresariais que não tenham dados ilimitados incluídos no seu tarifário e que tenham acesso ao programa Vodafone Happy.

Para usufruírem da mesma, os Clientes têm de ir ao programa Happy, disponível na última versão da App My Vodafone, até dia 19 de julho, e selecionar as duas semanas, compreendidas entre 17 de junho e 8 de setembro, em que pretendem usufruir dos dados ilimitados. As semanas podem ser consecutivas ou não, cabendo ao Cliente defini-las de acordo com a sua preferência, o que confere uma maior liberdade de utilização desta oferta durante o seu período de férias.

Para Clientes Vodafone particulares e empresariais (Empresários em Nome Individual e Profissionais liberais) de voz com dados ilimitados, a Vodafone oferece seis meses de Amazon Prime. Para usufruírem desta oferta, devem ativá-la no portal de entretenimento até 15 de agosto. Esta oferta está disponível para utilizadores que não estejam com a subscrição ativa do serviço Amazon Prime.

Vodafone