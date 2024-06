Microsoft anuncia grande mudança nas contas do Hotmail

A Microsoft anunciou alterações significativas às contas de correio eletrónico gratuitas. Todos os utilizadores com um endereço Hotmail, Outlook ou Live terão de iniciar sessão de uma forma diferente da que estão habituados.

Microsoft quer modernizar a segurança

A Microsoft vai desativar a autenticação básica que requer apenas um nome de utilizador e uma palavra-passe, acrescentando um passo extra para reforçar a segurança.

Numa publicação no blogue do Outlook, a Microsoft detalhou que, a partir de 16 de setembro de 2024, todas as contas de correio eletrónico pessoais terão de utilizar métodos de autenticação modernos. Isto significa que os endereços @hotmail.com, @live.com e @outlook.com terão de adicionar um fator de segurança adicional, como um número de telemóvel, um endereço de e-mail alternativo ou um token de segurança. A gigante de Redmond avisou que este requisito será indispensável para o início de sessão.

Embora a autenticação básica tenha sido o padrão durante algum tempo, também tornou mais fácil para os criminosos capturar as informações de login de uma pessoa. Isto aumentou o risco de essas credenciais roubadas poderem ser reutilizadas para obter acesso ao correio eletrónico ou aos dados pessoais de uma pessoa.

Disse a Microsoft.

Com o número de ciberataques em ascensão, a empresa de tecnologia acredita que é hora de migrar para métodos de autenticação modernos. A empresa afirma ter implementado processos adicionais para proteger a segurança da conta e evitar que esta caia nas mãos de terceiros. O único inconveniente é que a autenticação moderna exige o abandono de um procedimento a que os utilizadores comuns estão habituados há décadas.

O que vai mudar para as contas Hotmail e Outlook?

Os logins que requerem apenas um nome de utilizador e uma palavra-passe vão desaparecer do Hotmail, Outlook e Live a 16 de setembro de 2024. Isto deve-se ao facto de a Microsoft ir desativar a autenticação básica para migrar completamente para métodos de autenticação modernos. Se não tiver registado dados de segurança adicionais na sua conta, receberá alertas e falhas de início de sessão.

A Microsoft sugere o download da aplicação oficial do Outlook ou a utilização de um cliente de correio eletrónico como o Apple Mail, o Mozilla Thunderbird, a versão Web do Outlook ou a aplicação de ambiente de trabalho do Outlook que vem incluída no Microsoft 365. Os utilizadores também poderão configurar a sincronização do Exchange, embora esta etapa exija a criação de um perfil de ambiente de trabalho para o Outlook.

A autenticação básica é um padrão ultrapassado da indústria. As ameaças que representa só aumentaram ao longo do tempo e descontinuámos a autenticação básica em muitos produtos. Existem alternativas de autenticação de utilizador melhores e mais eficazes.

Microsoft

A equipa do Outlook definiu um período de transição a partir de hoje com o anúncio. Todos os utilizadores com contas Hotmail, Outlook ou Live receberão um e-mail a notificá-los da alteração. Se não adicionarem um passo de segurança adicional - como a verificação em dois passos - irão sofrer erros ao ponto de não conseguirem iniciar sessão em setembro.

