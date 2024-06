Microsoft anuncia três “novas” Xbox Series para 2024 incluindo a Series X All Digital

No final do seu grande evento deste ano, o Xbox Showcase 2024, a Microsoft anunciou o lançamento de três "novas" consolas. Isto não é novidade, pois durante o longo processo da FTC sobre a compra da Activision-Blizzard-King pela Microsoft, foi divulgada a existência de uma nova Xbox. Mas esta vem com uma decisão bastante estranha...

As três "novas" Xbox Series para 2024

O seu aspeto era bastante diferente das consolas já existentes no mercado, mas tudo apontava para pequenas melhorias em alguns aspetos, a mesma potência da Xbox Series X e a particularidade de ser uma consola exclusivamente para jogos digitais.

Bem, o formato não é tão divulgado (pelo menos inicialmente), mas o resto da descrição parece correta. Aqui podemos ver as três "novas" Xbox Series:

Por um lado, temos uma Series X como a atual, mas com uma nova cor chamada "Galaxy Black" e com um SSD de 2TB. É uma grande melhoria tendo em conta que o modelo que tínhamos até agora só tinha 1TB.

Para a nova Xbox Series S, para além de ostentar uma nova tonalidade de branco, vemos também uma duplicação do armazenamento. Nesta versão era ainda mais crucial e passa a ter 1TB. Por fim, o destaque vai para a nova Xbox Series X All Digital em branco e com uma estranha decisão de armazenamento...

Segundo a descrição da Microsoft, terá 1TB de armazenamento. Tendo em conta que 1 TB pode já ser pouco para alguns jogadores e que expandiram o armazenamento no modelo que tivemos até agora, é uma decisão um pouco intrigante.

Dito isto, as três novas Xbox chegarão no final deste ano e os preços serão os seguintes:

Consola Euros Dólares Xbox Series X All Digital 499,99 449,99 Xbox Series X Galaxy Black 649,99 599,99 Xbox Series S Robot White 349,99 349,99

As pré-encomendas estarão disponíveis em breve e haverá novidades sobre os preços regionais, embora em mercados como a Europa seja provável que se mantenham os mesmos que já foram anunciados.

Leia também: