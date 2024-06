Apple lançou o iOS 18 beta para programadores

Tal como prometido no evento que hoje acompanhamos, o WWDC 2024, a Apple lançou agora a primeira versão beta do iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 e macOS 15 Sequoia. Sim, também lançou o visionOS 2 beta, mas desse falaremos mais tarde. No que toca ao iOS 18, o que há de especial e o que podemos já utilizar?

O que há de novo no iOS 18?

Depois de ter sido anunciada hoje na WWDC 2024, a Apple lançou a primeira versão beta do iOS 18 e do iPadOS 18 para os programadores. A atualização inclui novas funcionalidades para o ecrã inicial, atualizações para a aplicação Mensagens e muito mais.

A Apple irá lançar uma versão beta pública do iOS 18 e do iPadOS 18 em julho. Por enquanto, a atualização só está disponível para os programadores para testes beta. O iOS 18 é compatível com os mesmos modelos de iPhone que o iOS 17.

A nova versão do software da Apple não estará completa até ao outono, altura em que será lançada para o público em geral. Os utilizadores do Apple Beta Software Program ainda devem esperar problemas de desempenho e estabilidade ao executar o beta público do iOS 18 em dispositivos primários por enquanto.

Algumas das maiores mudanças no iOS 18 são para o ecrã inicial, que é agora mais personalizável do que nunca. É possível colocar ícones de aplicações livremente na grelha, colorir ícones de aplicações, personalizar a Central de controlo e muito mais.

Tenha em mente que muitos dos novos recursos do Apple Intelligence - incluindo a integração do ChatGPT - não estarão disponíveis até o final deste ano.

Com os sistemas beta instalados, vamos descrever e mostrar passo a passo o que virá de novo. Seguramente teremos muitos guias nos próximos tempos a descrever tudo o que hoje não foi mostrado e que faz parte do rol de novidades.