Apple WWDC 2024: espreite o novo iOS 18 e testemunhe a chegada da IA

A Worldwide Developers Conference (WWDC) deste ano começa dentro de poucos minutos e, mais uma vez, a Apple abrir-nos-á a porta da inovação, apresentando as novidades que tem vindo a preparar. A par de novos sistemas operativos para os seus dispositivos, como o iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, será desta que a gigante de Cupertino abraça a Inteligência Artificial (IA)? Vamos ver!

O que esperar da Apple WWDC 2024?

É a partir do Apple Park que os especialistas da Apple darão a conhecer aquilo que têm vindo a preparar, num evento que será transmitido online, conforme é habitual, às 18 horas de Portugal continental. Este momento é dedicado aos desenvolvedores, mas entrega, também, importantes novidades ao público em matéria de software.

Com a Google, a Microsoft, a Samsung, bem como outras gigantes, a anunciarem e lançarem funcionalidades de IA generativa, a Apple foi ficando para trás. De facto, as tendências demoram sempre algum tempo a serem adotadas pela gigante de Cupertino.

De qualquer forma, Tim Cook disse, em março, que a Apple apresentaria recursos baseados em IA generativa "ainda este ano". Com um acordo com a OpenAI, do ChatGPT, a dar forma a rumores, espera-se que os rostos da Apple apresentem algo relacionado com a tecnologia do momento ainda hoje. Veremos o que a Apple Intelligence tem para oferecer.

Neste evento, a IA deverá ser, de facto, a protagonista. Afinal, os novos sistemas operativos, especialmente, o iOS para o iPhone, deverão beber muito da tecnologia. A ideia passará por potencializar recursos como a Siri, o iMessage, a Pesquisa com o Spotlight, a criação de emojis, entre outros.

Os rumores apontam, também, para uma Central de Controlo redesenhada com melhores interfaces de controlo de casas inteligentes e um novo widget de música.

Destaque para um gestor de palavras-passe próprio, a aplicação Passwords, que tem vindo a ser anunciada por rumores.

Mais do que ar fresco sobre o iOS, esperam-se novidades para o watchOS e o visionOS.

Dentro de instantes, esvanecer-se-ão os rumores e poderemos conhecer, sem rodeios, as novidades reais que a Apple preparou para a WWDC de 2024. Junte-se a nós!

Keynote em direto

Principais destaques

"Big day, everyone". A WWDC começa em grande, com tudo aquilo que a Apple oferece a "cair" em Terra, após um salto em queda livre. Tim Cook dá, como sempre, as boas-vindas a todos os presentes.

O CEO da Apple parabeniza a Apple TV+, pelos cinco anos de atividade, anunciando novas estreias para as próximas semanas: "This lineup looks incredible".

Começamos com visioOS

Introduzido em fevereiro, o visionOS recebe, hoje, o primeiro grande update: visionOS 2. Novas funcionalidades para o Fotos, permitindo que, agora, crie fotografias espaciais, a partir das que já tem na galeria.

O novo visionOS introduz, também, novos comandos manuais, bem como a possibilidade de transformar uma viagem de comboio num autêntico momento de cinema.

Serão lançadas novas funcionalidades e apps, potencializando o Spatial Video e o Immersive Video, .

Os Apple Vision Pro chegarão a novos mercados, começando pela China:

iOS 18

O iOS 18 chega, dando mais liberdade ao utilizador para posicionar as apps no ecrã principal e oferecendo mais personalização, por exemplo, por via de cor nos ícones.

A Central de Controlo tem novidades, especialmente, o facto de os programadores poderem adicionar as suas apps.

Mais, as apps estão mais privadas, pelo que o utilizador pode decidir "esconder" o que a app contém, não permitindo que alguém que não ele veja o que está por lá.

A app Messages ficará, também, diferente. O utilizador pode, agora, reagir com mais emojis, por via do Tapbacks, agendar mensagens e personalizar o texto, e adicionar Text Effects, enfatizando determinadas palavras ou mensagens.

Agora, a app Mail. Esta irá, com o iOS 18, categorizar as mensagens e separá-las por pastas, de modo a organizar toda a caixa de e-mail e facilitar a organização. Chegará este ano.

Na Wallet, o Tap to Cash chegará para facilitar a transferência de dinheiro de um utilizador para o outro, sem partilha de dados.

O Game Mode chega, também, com o iOS 18.

O iOS 18 trará o maior redesign à app Fotos de sempre! Abaixo da grelha, encontraremos as Coleções, organizadas por conteúdo, como Recente ou Pessoas, bem como por ano ou localização.

Estas Coleções podem ser partilhadas, facilmente.

O iOS em resumo:

As novidades para o Áudio e Home

Para tornar a Apple TV "more enjoyable", uma nova funcionalidade: InSight. Esta funcionalidade informará sobre as personagens e dados sobre o que estamos a ver na TV.

Apple oferece, agora, o formato 21:9 para projeções, facilitando, além disso, a escolha do conteúdo a ser visto na TV.

Audio e Home em resumo:

Agora, watchOS

Agora, por forma a mostrar a intensidade da atividade, a Apple adicionou novas leituras ao watchOS. Mais, o utilizador pode personalizar os widgets do ecrã principal, dispondo aquilo que mais lhe interessa ver.

A app Vitals oferecerá insights sobre a saúde do utilizador, com base nos seus dados, oferecendo conselhos e formas de melhorar.

Com o novo watchOS, será mais fácil estar a par dos eventos programados, com updates disponíveis no relógio. Será, também, ainda mais fácil personalizar o ecrã principal, com fotos, por exemplo.

O watchOS em resumo:

O iPadOS 18

As novidades na app Fotos e na Central de Controlo do iOS chegam, também, ao iPadOS. Este está mais responsivo e mais ergonómico para os utilizadores, facilitando, por exemplo, a procura por documentos.

Depois de muito pedido, a Apple introduz, com o iPadOS 18, a Calculadora:

Chega, também, a app Math Notes. Esta permite escrever as equações, oferecendo resultados com a letra do utilizador!

Com o Apple Pencil, o utilizador pode realizar cálculos "à mão", escrevendo e deixando o sistema dar o resultado, por exemplo. Uma série de novas funcionalidades que facilitam "as contas", em tempo real.

O Smart Script permite escrever notas de forma simples, mas mais visualmente apelativas e fáceis de ler. Recreando o tipo de letra do utilizador, o sistema corrige erros, em tempo real, e adapta a escrita à letra que aprende ser a do utilizador.

iPadOS 18 em resumo:

Novo MacOS "Sequoia"

Chega o novo iPhone Mirroring. Conforme o nome indica, "espelha" o iPhone do utilizador no seu PC, permitindo que utilize o smartphone por via do computador, recebendo, inclusivamente, notificações.

Enquanto isso, o iPhone permanece bloqueado, mesmo no modo StandBy, é possível "espelhar" o iPhone no Mac.

Agora, o MacOS sugere formas de organizar as várias janelas, permitindo que trabalhe em várias ao mesmo tempo.

A app Passwords, que foi alvo de rumores, dará acesso a palavras-passe, códigos de acesso e verificação, etc. Reunirá os dados dos sistemas operativos da Apple, e estará disponível, também, para Windows.

Nas novidades do Safari, a Apple traz os Highlights que são isso mesmo, destaques na pesquisa que o utilizador estiver a fazer. Além deste, chega, também, o Viewer, que elimina as distrações aquando da visualização de vídeos na Web.

Em matéria de Gaming, com o Game Porting Toolkit 2, será mais fácil para os programadores trazer os seus jogos para o Mac, bem como mais suporte para jogos mais pesados para o iPhone e iPad.

Chegarão, ainda, novos jogos ao Mac:

MacOS "Sequoia" em resumo:

Apple Intelligence: vai além da Inteligência Artificial, é "personal intelligence"

"Uma inteligência que te entende", que protege os utilizadores e integra todas as aplicações, gratuitamente. Mais, entende o contexto de cada utilizador, de forma natural.

Com o Apple Intelligence, os dispositivos podem priorizar notificações, resumir documentos e uma série de outras funcionalidades, que já conhecemos de "outras andanças". Mais, o utilizador pode criar imagens personalizadas, com as imagens que tem, por exemplo, na galeria.

Esta novidade da Apple pode executar tarefas básicas pelo utilizador, como compilar fotos ou documentos, com base num pedido feito pelo próprio. Isto, conhecendo, perfeitamente, o seu contexto.

Ao mesmo tempo que assegura uma inteligência pessoal, que conhece profundamente o utilizador, a Apple assegura a máxima segurança e privacidade dos dados do utilizador.

O novo Private Cloud Compute permite que a Apple entregue uma experiência de IA inacreditável, protegendo a informação do utilizador. Por via disto, os dados nunca são armazenados pela empresa, mas antes utilizados, quando e na dose certa, para responder aos pedidos específicos do utilizador.

Com a IA, "a new era for Siri". A assistente virtual da Apple fica mais natural, conversando e compreendendo comandos mais coloquiais. Além disso, é possível escrever ou falar, no sentido de dar-lhe ordens.

Com o On-screen awareness, a Siri desempenhará tarefas com base naquilo que vê no ecrã, além de conseguir, agora, saltar entre apps para responder a pedidos específicos.

Os programadores poderão, agora, adicionar comandos às suas apps e capacitar a Siri para responder a pedidos relacionados com elas.

Com as Writting Tools, a Apple Intelligence ajudará o utilizador a reescrever conteúdos, como e-mails ou mensagens, de forma mais formal ou informal, traduzir textos, entre outros.

Mais, a Apple Intelligence traz, ainda, o novo Genmoji, que permitirá que o utilizador crie o seu emoji, com base naquilo que quiser, bastando ser criativo.

No Image Playground, com uma app dedicada, o utilizador poderá criar imagens personalizadas, de forma original, com os elementos que quiser, e utilizaá-las em várias apps.

A nova Image Wand reúne o contexto de um conteúdo nas Notas, por exemplo, e ilustra-o, com uma imagem baseada nele.

Com o Apple Intelligence, o utilizador pode "construir" um vídeo, sem qualquer trabalho, pois o dispositivo criá-lo-á por si, com base nos seus comandos.

Na parceria prevista por muitos rumores, a Apple anuncia a integração do ChatGPT na Siri, bem como numa série de outras apps e funcionalidades, gratuitamente, sem necessidade de criar uma conta.

O utilizador terá total controlo e saberá sempre que as suas informações estiverem a ser partilhadas devido à utilização da ferramenta da OpenAI.

Ainda este ano, o ChatGPT será integrado no software da Apple, possibilitando resumos, traduções, informações de fácil acesso e edição de imagens, por exemplo.

Apple Intelligence em resumo:

Finalmente, Tim Cook termina as apresentações, agradecendo pela presença de todos, e apelando a uma "great WWDC", que teve início hoje.