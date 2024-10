TikTok sabe que o seu algoritmo é viciante para os jovens e pouco faz para o evitar…

Revelações recentes indicam que os executivos do TikTok estavam plenamente conscientes da natureza viciante da sua plataforma e do impacto prejudicial na saúde mental dos utilizadores, tal como descrito em documentos não editados de uma ação judicial do Gabinete do Procurador-Geral do Kentucky.

TikTok sabe o que está a fazer

De acordo com o procurador-geral, Russell Coleman, o TikTok alegadamente concebeu a sua plataforma para funcionar como uma "máquina de dependência", visando especificamente os menores que ainda estão a desenvolver autocontrolo.

Documentos internos revelam a própria pesquisa do TikTok sobre a relação entre o seu uso compulsivo e resultados negativos na saúde mental, como diminuição das habilidades analíticas, memória e aumento da ansiedade. Os executivos estavam cientes de que o uso excessivo poderia perturbar o sono, as responsabilidades educativas e as relações interpessoais.

Apesar de ter introduzido uma ferramenta de gestão do tempo destinada a limitar a utilização diária a 60 minutos, os dados internos do TikTok mostram que os adolescentes passavam em média 107 minutos por dia na aplicação, não significativamente menos do que a média antes da implementação da ferramenta.

Além disso, o TikTok reconheceu a existência de "bolhas de filtragem" que podem agravar os resultados negativos em termos de saúde mental, encaminhando os utilizadores para conteúdos nocivos, como temas que promovem a alimentação desordenada e outros comportamentos pouco saudáveis.

E não acaba aqui...

Os documentos também revelam desafios na moderação de conteúdos no TikTok, incluindo casos em que utilizadores menores de idade foram incentivados com presentes virtuais para comportamentos inadequados.

As alegações de moderação inadequada incluem conteúdo que normaliza a pedofilia e glorifica a agressão sexual de menores, apesar das alegações do TikTok de medidas de segurança robustas e remoção proativa de utilizadores menores de idade.

Em resposta a essas alegações, o porta-voz do TikTok, Alex Haurek, defendeu os esforços de segurança da plataforma, citando recursos como limites de tempo de ecrã, emparelhamento familiar e configurações de privacidade aprimoradas para menores.

Os desafios legais que se desenrolam sublinham as preocupações crescentes sobre as responsabilidades das redes sociais na proteção dos jovens utilizadores e na atenuação dos impactos negativos na saúde mental. À medida que os processos judiciais prosseguem, é provável que se intensifique o escrutínio das práticas do TikTok e do seu impacto nos grupos vulneráveis.

