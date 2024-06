Os mortos já podem enviar emails: ferramenta que envia mensagens póstumas aos familiares

A tecnologia pode permitir que um ser humano deixe para a posteridade uma mensagem, uma memória via email que o relembre aos seus entes queridos. Conheça o Goodbyememo, a ferramenta que envia mensagens de correio eletrónico de pessoas falecidas.

O filme “P.S. I love you” é a versão analógica da nova ideia que a ferramenta Goodbyememo criou.

No filme lacrimoso, protagonizado por Hillary Swank e Gerard Butler, a protagonista fica viúva prematuramente e o marido, antes de morrer, programa o envio de uma série de cartas póstumas que ela receberia durante o luto, como forma de a ajudar do além-túmulo a ultrapassar a dor da sua perda e a começar uma nova vida.

A essência desta nova iniciativa é a mesma, mas adaptada aos tempos da IA.

Goodbyememo... emails até que a morte nos separe

Através do Goodbyememo, qualquer pessoa viva pode deixar mensagens planeadas que os seus entes queridos receberão depois da sua morte.

Desta forma, os familiares receberão mensagens de correio eletrónico com as palavras do seu ente querido falecido, nas quais podem deixar palavras de conforto para o ajudar a fazer o luto ou podem exprimir tudo o que não disseram em vida por timidez, vergonha ou medo.

Os emails podem também ser acompanhadas de fotografias e vídeos e servir de despedida quando, devido às causas súbitas da morte, não foi possível dizer adeus.

Como é que a ferramenta sabe que o utilizador faleceu?

Segundo afirmou Vincenzo Rusciano, Diretor Executivo do serviço:

Cada pessoa tem uma história única para contar e um legado para deixar. O nosso serviço permite às pessoas assegurar que as suas memórias e mensagens são preservadas e entregues aos que ficaram vivos.

Mas como funciona? Como é que a ferramenta sabe que o utilizador faleceu e que, por isso, as mensagens devem ser enviadas para os destinatários escolhidos?

Há duas formas de pré-determinar o envio:

Através da autoverificação: cada utilizador pode personalizar a frequência dos lembretes de mensagens para confirmar a sua existência e especificar o tempo de espera por uma resposta antes de o serviço o considerar morto.

Verificação de amigos: Pode também ser fornecido um código secreto que o utilizador pode partilhar com uma pessoa de confiança. Esta pessoa notificará o Goodbyememo da morte.

A ferramenta é de exploração gratuita e o seu lançamento coincidiu com a proliferação de chatbots que simulam a voz e o discurso de pessoas que já faleceram.

Na China, há um boom em torno destas ressurreições digitais, graças às quais os cidadãos podem receber uma videochamada dos avatares dos seus pais ou parceiros falecidos, com todos os riscos psicológicos que isso implica.