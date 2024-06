Chegou o iOS 18, recheado de novas formas de personalização da Apple

Os rumores davam para o novo iOS uma nova estrutura e uma nova filosofia, em vários campos. A Apple estaria a preparar-se para mudar a imagem deste sistema que alimenta o iPhone e agora mostrou como o está a preparar. O novo iOS 18 já foi revelado e vem recheado de novas formas de personalização.

Um dos rumores que mais vezes surgiu nos últimos meses era a nova forma como a Apple queria dar aos utilizadores a possibilidade de costumização. Agora que foi revelado na WWDC, fica claro que este é o caminho a ser seguido e que muito vai estar acessível.

Para começar, a Apple dá, finalmente, a possibilidade de arrumar os ícones das apps em qualquer lugar do ecrã. Estes podem ser movidos de forma livre e colocados para dar destaque à imagem de fundo. Outra novidade nesta área é a possibilidade de ter novas cores nos ícones e um modo escuro que adapta estas cores.

Outra novidade do iOS 18 é as mudanças no centro de controlo. Este passa a ser chamado com um simples arrastar do topo para baixo. Ali vão estar todos os controlos do iPhone. Mas como há mais para ter ali, a Apple criou outras áreas aqui dentro, onde pode ser vista a reprodução de música e outras áreas.

Como a Apple quer dar mais liberdade, vai abrir esta zona aos fabricantes. Estes vão poder criar controlos para as suas apps e que podem ser colocados nesta área. Os utilizadores vão poder assim decidir que controlos querem ter ali presentes.

No campo da segurança, a Apple parece apostar muito no iOS 18. Assim, e com esta versão, os utilizadores podem passar a bloquear apps que pretendam. Apenas contra uma autenticação estas vão ser abertas e acedidas. Além disso, as notificações passam a poder ser escondidas dentro desta funcionalidade.

Quem quiser esconder as apps mais sensíveis, passa a poder fazê-lo numa área mais privada do ecrã inicial. Também aqui o controlo é dado aos utilizadores e apenas contra uma autenticação é feito o acesso às apps. O acesso aos dados do utilizador tem um controlo maior e até o acesso dos dispositivos passa a ser controlado pelos utilizadores.

No campo das apps há muitas novidades, desde a app Fotografias até ao Mail e Mensagens. Nesta última temos em primeiro lugar o tão esperado acesso ao RCS. Estas mensagens podem finalmente ser trocadas com o Android e com outros sistemas que usem esta tecnologia.

Ainda nas Mensagens há agora novas formas de personalizar o texto partilhado e até as mensagens via satélite são agora colocadas aqui. Já a app Fotografias foi redesenhada na sua interface e tem agora uma visibilidade unificada. Esta pode ser agrupada para várias janelas de tempo.

A Apple lançou, entretanto no iOS 18 um novo modo de jogo e também a possibilidade de transferir dinheiro entre utilizadores, bastando aproximar o iPhone dos utilizadores para acontecer.

A primeira versão deste novo sistema do iPhone chega já hoje e poderá ser testada pelos programadores. A primeira versão pública chegará mais tarde, para ainda mais utilizadores experimentarem estas novidades.