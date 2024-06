Chegou o novo watchOS 11 e traz uma app de tradução

O watchOS é provavelmente o sistema operativo para smartwatches mais completo do mercado. A Apple tem inovado bastante este sistema e com o watchOS 11 são várias as novidades que vão chegar aos utilizadores.

Estão apresentadas as novas funções que farão parte do novo watchOS 11. Destaque para um novo modo de treino e a análise do esforço. Esta nova versão traz também a app de fotografias redesenhada e uma boa função é a possibilidade do smartwatch funcionar como tradutor.

A introdução da app Vitals permite acompanhar todos os dados de saúde e tomar decisões importantes sobre a saúde e condicionamento físico. Com esta nova versão do watchOS, poderá também ajustar os anéis de atividade com base no dia da semana e ajustar as metas.

Com o novo watchOS estarão também disponíveis widgets interativos, uma API para Double tap, entre outras funcionalidades. O novo watchOS 11 chegará em breve ao relógio inteligente da Apple.