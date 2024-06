O novo iPadOS 18 traz uma novidade que era pedida há anos! Descubra o que a Apple criou

Tal como os restantes sistemas da Apple, também a proposta do iPad teve direito a uma versão atualizada. É assim que o novo iPadOS surge, com algumas novidades e uma surpresa que há muito era pedido pelos utilizadores. Descubra todas as novidades e o que a Apple criou... finalmente.

Também no iPadOS a Apple focou-se na interface que oferece aos utilizadores. Estas estão muito mais suaves e as as apps podem explorar diretamente estas melhorias. Tudo acontece de forma muito mais fluida e natural, desde o arrumar das barras de ferramentas ou outros elementos.

Isso cria toda uma nova forma de usar o tablet da Apple, mostrando que este dispositivo pode dar ainda mais aos utilizadores em qualquer situação. Tudo será mais agradável de ver e de usar, mantendo a usabilidade única do iPadOS e do iPad.

A grande novidade do iPadOS 18 é mesmo a chegada da Calculadora. Sim, leu bem, este pedido que era feito pelos utilizadores ao longo dos anos chegou finalmente. Esta segue a mesma linha da proposta que está no iPhone, mas aproveita ao máximo o espaço de ecrã adicional.

Mas como a Apple quer ir mais longe, deu a esta calculadora muito mais e esta pode resolver problemas matemáticos. Para ajudar neste ponto eleva ainda mais a integração do Apple Pencil e este pode escrever diretamente para representar todas as dúvidas matemáticas do utilizador.

Para ajudar ainda mais neste campo, a Apple criou a possibilidade de serem usadas variáveis, que assim tornam esta calculadora numa proposta única. Há ainda a interpretação de todos os símbolos matemáticos, o que dispara imediatamente uma soma ou uma multiplicação, por exemplo, com os dados presentes. Estas capacidades vão ser partilhadas com a app Notas.

Tal como o iOS 18, também a primeira versão do iPadOS 18 será disponibilizada hoje para os programadores, sendo depois aberta ao público para avaliação, antes de ser lançada em setembro.