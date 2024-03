Nova fonte revela qual será o aspeto e as dimensões do iPhone 16 Pro

Os rumores sobre o iPhone 16 já circulam há vários meses e, embora a apresentação ainda esteja longe, estamos lentamente a descobrir mais e mais detalhes sobre as suas características. Recentemente, foram divulgados ficheiros que revelam não apenas as dimensões mas também a aparência deste novo dispositivo.

As imagens em questão foram reveladas pela 91Mobiles, que normalmente publica informações bastante fiáveis sobre smartphones que estão prestes a chegar ao mercado. As imagens mostram o design aparente do iPhone 16 Pro, que deverá apresentar algumas ligeiras variações em relação ao seu antecessor.

A Apple deverá manter o design familiar, com molduras de titânio nos modelos premium - Pro e Pro Max - e sem alterações no formato das câmaras traseiras.

A isto junta-se um botão de ação ligeiramente maior do que o incluído nas versões de 2023, bem como um novo botão de captura. No início deste ano foi revelado que seria uma tecla física, embora ainda incluísse funções táteis. Por exemplo, poderia aumentar e diminuir o zoom passando o dedo sobre ele.

O iPhone 16 Pro poderá aumentar de tamanho

No entanto, o mais relevante da fuga de informação da fonte são as alegadas novas dimensões do iPhone 16 Pro. O telemóvel teria 149,6 milímetros de altura, por 71,4 milímetros de largura; enquanto a sua espessura seria de 8,4 milímetros. Se confirmado, não seria uma pequena mudança em relação ao iPhone 15 Pro, que mede 146,6 x 70,6 x 8,3 milímetros.

Estranho... A fonte indica que as medidas do novo iPhone 16 Pro são para um dispositivo que manteria o ecrã familiar de 6,1 polegadas. No entanto, isto poderia significar um aumento das margens, quando a Apple tem estado a trabalhar para as reduzir.

Apesar disso, é referido que as novas dimensões poderiam estar mais próximas das de um dispositivo com um ecrã de 6,3 polegadas. Os rumores de um aumento de 0,2 polegadas no tamanho do ecrã do iPhone 16 existem desde antes do lançamento do iPhone 15, pelo que teremos de estar atentos a esta questão.

Ainda faltam vários meses para que o iPhone 16 veja a luz do dia. A nova geração de smartphones da Apple deverá ser formalmente lançada em setembro, como já é habitual.

