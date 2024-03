Flintlock: The Siege of Dawn, quando os Deuses têm de ser travados

Os estúdios independentes A44 Games, em colaboração com a editora Kepler Interactive encontram-se a trabalhar no lançamento de Flintlock: The Siege of Dawn. Trata-se de um RPG de Ação, Spuls Like que decorre num mundo alternativo e ... muito pesado. Venham ver...

Os estúdios independentes neozelandeses A44 Games encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Flintlock: The Siege of Dawn. Trata-se de um RPG de Ação, com uma jogabilidade muito Souls Like e que coloca o jogador na eterna luta entre humanos e Deuses.

O jogo, que decorre num Mundo Aberto à exploração, passa-se no Reino de Kian que se encontra sob ameaça. A Porta do Submundo encontra-se aberta e dessa forma, os Deuses e seus Exércitos dos Mortos encontram-se livres para invadir as terras e engolir todo o reino no caos e desordem.

O jogador encetará uma demanda épica com o objetivo de derrotar os Deuses, reconquistar o mundo e fechar a Porta do Submundo.

Vestindo a armadura de Nor Vanek, um membro de elite do exército da Aliança, o jogador será acompanhado por um misterioso aliado, Enki, enquanto viajam por Kian. Florestas, montanhas e aldeias sitiadas irão deparar-se pelo seu caminho até chegarem à Cidade da Alvorada, onde tudo se resolverá. Pelo caminho, muitos perigos e ameaças irão apresentar-se, além das hordas do Exército dos Mortos.

Na sua demanda, o jogador terá de dominar o sistema de combate que será bastante exigente mas recompensador que combina machados, armas de fogo e magia. à medida que vai evoluindo, terá a oportunidade ainda de criar poderosas combinações que aumentarão as suas hipóteses de derrotar os Deuses libertados.

Flintlock: The Siege of Dawn será lançado no último trimestre do ano, para Xbox Series X, PlayStation 5 e PC (via Steam e Epic Games Store).