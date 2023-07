Evento The Arkangel Directive chega a Battlefield 2042

A Electronic Arts e a DICE continuam a investir em Battlefield 2042. E a comprovar isso, surge agora a chegada do Evento The Arkangel Directive. Venham saber mais...

Battlefield 2042 continua a atrair milhares de jogadores para os seus frenéticos palcos de combate. A DICE e a Electronic Arts têm feito o seu papel, com inúmeras corretivas e vários DLCs de valor, lançados com certa regularidade.

Desta feita, é o Evento The Arkangel Directive que se prepara para chegar aos cenários de guerra de Battlefield 2042. E é já a 11 deste mês que começa.

Com efeito, com a Temporada 5: New Dawn que bem encaminhada, a equipa de desenvolvimento do Battlefield 2042 revelou o novo in-game Seasonal Event - the Arkangel Directive. O evento decorrerá durante duas semanas, começará na terça-feira, 11 de Julho, às 13h00 até terça-feira, 25 de Julho às 13h00.

Uma batalha como nunca antes visto, segundo a equipa de desenvolvimento, The Arkangel Directive apresenta duas fações dedicadas às tecnologias de robótica e IA mais avançadas da Terra envolvidas em conflitos pesados, luas para ganhar o controlo num novo modo de jogo.

Control é um novo modo de jogo 24v24 jogado em Reclaimed, Orbital e Valparaiso, onde os jogadores vão reivindicar satélites ao redor do mapa, vão recolher dados de telemetria para carregar no Satélite Arkangel e vão ganhar pontos para usar bónus no meio do jogo para virar a maré da batalha.

Os jogadores podem esperar recompensas únicas de jogabilidade durante o evento Arkangel Directive, tais como fundos raros e skins de armas épicas, headgear e charms. A loja também terá novos pacotes e rotações de itens para conferir.