Lojas na Europa estão a deixar de vender cópias físicas dos jogos Xbox , diz rumor

Há um rumor a circular no segmento dos jogos que está a deixar alguns utilizadores apreensivos, uma vez que diz que há lojas na Europa que já estão a deixar de vender cópias físicas dos jogos da Xbox. A informação surge após a Microsoft ter feito várias demissões no seu setor gaming.

Europa está a deixar de vender jogos físicos da Xbox?

De acordo com algumas fontes vindas do site Games Industry (via VGC), uma grande empresa de jogos do velho continente disse que a venda das cópias físicas dos jogos da Xbox está a diminuir na Europa, pois é indicado que várias lojas europeias começaram a deixar de vender os jogos neste formato mais tradicional. Christopher Bring, diretor do canal de jogos, disse que "um grande publisher disse-me antes do Natal que, por toda a Europa, várias lojas começaram a deixar de vender (jogos da) Xbox".

Bring explica ainda que, segundo as fontes, as lojas "começaram a deixar de ter stock de mais jogos da Xbox. A Xbox é uma consola tão digital, que a performance em vendas de jogos é muito baixa e, definitivamente, quando se vende uma consola em que a maioria das pessoas só faz download dos jogos, tal não beneficia muito as lojas".

Curiosamente, estes rumores acontecem depois que a Microsoft fez cortes severos no seu segmento dos jogos ao ter anunciado o despedimento de 1900 trabalhadores da Activision Blizzard e da Xbox. Como tal, outros rumores indicam que a empresa de Redmond terá mesmo fechado toda a divisão responsável pelas edições físicas dos jogos da sua consola.

Este rumor foi publicado na rede social X por Jez Corden, jornalista do Windows Central e, por sua vez, o analista de mercado Daniel Ahmad respondeu que já há alguns jogos AAA com mais de 80% de vendas digitais para a Xbox.

O mundo evolui e o segmento dos jogos também evolui com ele e há uma significativa mudança onde a opção pelos jogos digitais é cada vez mais evidente, Para além disso, existem até já alguns jogos sem a opção da versão física, como Alan Wake 2. Para além disso, as próprias consolas incentivam a esta mudança com as versões digitais, sem opção de driver de CD.

No entanto, na nossa questão semanal colocada em setembro de 2023, a maioria dos leitores (51%) disseram que preferem adquirir os seus jogos em formato físico, embora os resultados estivessem muito próximos da opção de jogos digitais (49%).