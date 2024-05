Venham conhecer melhor Myth and Mirage, um novo Action RPG

Os estúdios indie Eliphx encontram-se a desenvolver o seu trabalho, o Action RPG Myth and Mirage. O jogo parece estar no bom caminho a avaliar pelas primeiras imagens. Venham saber mais...

Os RPGs são um dos tipos de jogos mais apreciados e esse gosto já vem desde os longínquos tempos do Spectrum 48k, por exemplo.

Apesar da quantidade de jogos no mercado, continua a fascinar tanto jogadores como produtores de igual forma e a comprovar isso mesmo, surge este Myth and Mirage dos estúdios indie Eliphx.

O estúdio Eliphx apresenta uma equipa de desenvolvimento que procura incutir novas ideias e experiências para o género Action RPG e com particular foco, nas experiências PvP (Player versus Player). As principais fonte de inspiração para a equipa apontam na direção de grandes jogos como Diablo, Path of Exile, Rogue, MOBAs entre outros.

Myth & Mirage oferece aos jogadores uma tremenda liberdade de criação de personagens da forma que melhor entenderem, ou seja, com grande capacidade de personalização. E isso estende-se também aos ataques, seja lançando vagas de bolas de fogo, rodopiando entre as várias hordas de inimigos ou mantendo-os à distância das armas, existe sempre algo para todos experimentarem.

O jogador pode ainda personalizar uma das três classes com itens perfeitamente equipáveis, árvores de habilidades e talentos especiais e muito mais.

Myth and Mirage inclui ainda fortes elementos rogue-like para tornar cada partida ainda mais exclusiva e dedicada aos modos de jogo PvE (Endless Survival), PvP (Arena Duels) e PvPvE (Dungeon Extraction).

Um dos pontos fulcrais de qualquer Action RPG é o combate e Myth and Mirage não é exceção. O jogador poderá ainda, aplicar zoom, girar ou inclinar a câmera em tempo real de forma a conseguir obter a perspectiva desejada. Isto enquanto empunha armas com animações únicas e habilidades especiais. Cada classe tem suas próprias habilidades dedicadas.

Assim como os inimigos, ou seja, cada inimigo exigirá uma abordagem única, quer você esteja enfrentando monstros ou outros humanos.

Por outro lado o sistema de inventário é igualmente importante e no jogo, o jogador não estará limitado como noutros títulos, À sua espera está um sistema de inventário composto por 10 abas de forma a que até o colecionador mais "guloso", ficará satisfeito.

Myth and Mirage apresenta ainda uma economia impulsionada pelo jogador com trocas irrestritas de jogador para jogador. Os jogadores podem trocar ouro por diamantes (moeda cosmética premium) para ajudar a estabilizar o valor do ouro. Poderá vender qualquer item aos vendedores por um valor base de ouro relativo à raridade. A oferta e a procura determinam o resto.

Myth and Mirage será lançado para PC este Verão ainda sem data concreta de lançamento.