Twitch vai permitir a transmissão em simultâneo para canais concorrentes como o YouTube

A Twitch é uma plataforma bem conhecida, sobretudo por todos aqueles que estão ligados ao mundo dos jogos. E agora há boas notícias para os gamers que fazem streaming de conteúdos, pois o serviço vai permitir a transmissão em simultâneo para outros canais concorrentes, como o YouTube.

Já pode transmitir conteúdos da Twitch noutras plataformas

A Twitch anunicou oficialmente na passada sexta-feira (20) que vai permitir aos utilizadores transmitirem ao vivo simultaneamente para outras plataformas de streaming de vídeo concorrentes, como o YouTube. A empresa aproveitou o seu evento TwitchCon, que se realiza anualmente em Las Vegas, nos EUA, para dar a novidade aos clientes.

Já no mês de agosto, a plataforma abrandou nas suas regras de streaming cruzado ao permitir que os outros canais tivessem o seu conteúdos exibido em tempo real em plataformas sociais como o TikTok e o Instagram. Mas com as novas medidas agora anunciadas, o serviço permite que os utilizadores transmitam ao mesmo tempo para qualuer outra plataforma de streaming, salvo a exceção de canais que assinaram contratos de exclusividade com a Twitch.

Contudo, a empresa destaca que este simulcast é permitido desde que a "experiência do utilizador da Twitch não seja comprometida" noutras plataformas. Portanto, espera-se que os streamers não promovam outras plataformas durante as suas transmissões na Twitch, nem que passem a ideia aos visualizadores de que estão a trocar o serviço por outro.

Mas para os que questionam esta medida, a mesma pode estar relacionada com o facto de muitos utilizadores terem abandonado a Twitch para assinarem acordos com plataformas concorrentes, como o YouTube. Assim, esta pode muito bem ter sido uma forma que a empresa gaming encontrou para manter as receitas vindas da utilização dos seus streamers.

Como tal, podemos assumir que quem fica a ganhar com estas mudanças de política são mesmo os utilizadores.