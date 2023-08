Jogo Baldur’s Gate 3 já vendeu mais de 5,2 milhões de cópias para PC

Estamos habituados a ver jogos que rapidamente se destacam após o seu lançamento por diversos motivos. Como tal, Baldur's Gate 3 está a ser o grande rei atualmente do mundo dos videojogos e, de acordo com as últimas informações, o título da Larian Studios já ultrapassou a marca das 5,2 milhões de cópias vendidas para PC.

O estrondoso sucesso de Baldur's Gate 3

Logo depois de ter sido lançado, já tudo indicava que a terceira versão do título RGP da criadora Larian Studios seria um verdadeiro sucesso. Recordamos que o jogo estreou com quase meio milhão de jogadores a jogarem ao mesmo tempo, através dos dados apurados pela Steam. Mas, no momento em que escrevo este artigo, o pico de jogadores em simultâneo já é de 875.343.

Baldur's Gate 3 ainda nem há três semanas chegou, mas já tem dado muito que falar nas notícias gaming. E as informações mais recentes mostram que o título já conseguiu vender mais de 5,2 milhões de cópias para PC. De salientar que neste valor estão incluidas as vendas realizadas durante o acesso antecipado, altura em que se estima que o título tenha vendido 2,5 milhões de exemplares. Portanto, feitas as contas, em duas semanas, o jogo pode ter vendido 2,7 milhões de cópias.

Se compararmos com outros sucessos, temos Elden Ring que ultrapassou as 5 milhões de cópias vendidas numa semana, com um pico de 828.001 jogadores ao mesmo tempo. Mas uma das diferenças entre os dois campeões de vendas, é que Elden Ring tinha 78% de avaliações positivas na primeira semana, enquanto que Baldur's Gate 3 em duas semanas tem já 96% de avaliações positivas.

Por sua vez, na plataforma Metacritic, Baldur's Gate 3 já ganhou os prémios de melhor jogo de 2023 para PC e o segundo que gerou mais discussão neste ano. E de 0 a 10, o jogo encontra-se atualmente com uma classificação de 9,2.

Contudo, o título ainda só se encontra disponível para PC e chegará em breve às consolas PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Desta forma, estes números ainda deverão crescer muito, mas muito mais!