E Porque Hoje é Sexta

Cuidados sexuais para os reformados

Para fazer sexo na 3.ª idade:

1. Use sempre os seus óculos.

2. Certifique-se de que a sua companhia esteja realmente na cama.

3. Ajuste o despertador para tocar de 3 em 3 minutos, para o caso de você adormecer durante a performance.

4. Acerte a iluminação: apague todas as luzes.

5. Deixe o telemóvel programado para o número da EMERGÊNCIA MÉDICA.

6. Escreva na sua mão o nome da pessoa que está na cama, no caso de não se lembrar.

7. Fixe bem a sua dentadura para que ela não acabe por cair debaixo da cama.

8. Tenha BEN-U-RON 1MG à mão, para o caso consiga cumprir a performance com sucesso.

9. Não faça muito barulho; nem todos os vizinhos são surdos como você.

10. Se tudo correr bem, ligue aos seus amigos e conte as boas novas.

11. Nunca, jamais, pense em repetir a dose, mesmo sob efeito de VIAGRA ou CIALIS.

12. Não se esqueça de levar 2 almofadas para colocar sob os joelhos, para não forçar a artrose.

13. Se usar camisinha, avise o seu "piupiu" que não se trata de touca para dormir, senão ele pode confundir-se.

14. Não se esqueça de tirar a parte de baixo do pijama, mas fique com uma t-shirt para não apanhar uma gripe.

15. Não tome nenhum tipo de laxante nos dias anteriores; nunca se sabe quando se tem um ataque de tosse.

Estas dicas foram escritas com letras grandes para facilitar a sua leitura!