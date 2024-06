E Porque Hoje é Sexta

O Maneli, alentejano de gema, adormeceu na praia sob um sol escaldante e sofreu graves queimaduras nas pernas.

Foi transportado para o hospital de Évora, com a pele completamente vermelha, cheio de bolhas, e as dores eram horríveis. Qualquer coisa que lhe tocasse na pele … era a mais completa agonia!

O médico, um alentejano de Beja, foi ver o Maneli e prescreveu que lhe fosse administrado soro, por via intravenosa, um sedativo leve e 3 comprimidos de Vi4gra de 8 em 8 horas.

Antonieta, a enfermeira de serviço também ela alentejana, completamente boquiaberta perguntou:

– Oh Doutori, vomecê desculpe … mas vomecê receitou Vi4gra?!!!

Responde o médico:

– Si senhora, recetê Vi4gra e muito bem.

A Antonieta volta a perguntar:

– Mas entã para que serve ao Maneli o Vi4gra nas condições em quele tá?

Ao que o médico respondeu:

– Entã nã se tá memo a vere! É prós lençóis ficarem afastados das queimaduras das pernas.