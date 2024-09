E Porque Hoje é Sexta

No cinema, uma miúda está a fazer sexo oral ao namorado, quando, de repente, chega o intervalo e se acendem as luzes. O rapaz coloca imediatamente o chapéu no colo enquanto ela finge que procura alguma coisa no chão.

- Onde estará? Onde estará? – diz ela a improvisar.

Uma velhinha, que estava sentada nuns bancos mais ao lado, comenta:

- Olha amor, se não a engoliste, vais ver que ainda está debaixo do chapéu.