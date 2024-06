EA SPORTS WRC continua com fortes acelerações

A Electronic Arts continua a apostar forte no seu jogo cabeça de cartaz dedicado ao Rally, EA SPORTS WRC. As novidades para o jogo continuam a surgir e recentemente, chegou a 5ª Temporada com novos conteúdos. Venham ver...

EA SPORTS WRC, tal como vimos aqui, é um portento de jogo. Para todos os fãs de Rally, é um titulo simplesmente imprescindível.

E a Electronic Arts sabe perfeitamente disso mesmo, de tal forma que mantém ligado o motor de novidades e novos conteúdos para o jogo.

Dessa forma, já chegou a EA SPORTS WRC uma nova temporada de conteúdo, a quinta temporada!

Este novo pack de conteúdos para EA SPORTS WRc inclui bastantes novidades que incluem um novo Rally Pass e momentos cativantes que celebram tanto o atual campeonato quanto a rica história da modalidade.

O novo Rally Pass já arrancou com até 30 novos itens de personalização. Mais de 60 novos Moments serão também adicionados ao EA SPORTS WRC. Tal como podem ver aqui, tratam-se daqueles instantes inspirados na temporada 2024 do mundo real que serão reproduzidos no jogo 1-2 semanas após cada evento da vida real.

Os destaques incluem ainda novos desafios sobre como vencer uma prova de asfalto em Espanha sem danos mecânicos, ou fazer a gestão dos pneus no Chile como o Oliver Solberg ou ainda, suportar as condições extenuantes da Grécia e Monte Carlo.

Como podem ver, esta 5ª temporada de conteúdos para EA SPORTS WRC, traz muito (e intenso) conteúdo, portanto... peguem nos volantes e liguem os motores de... EA SPORTS WRC.

Mais detalhes podem ser vistos aqui.