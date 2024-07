O regresso às masmorras com Darkest Dungeon II

Os estúdios Red Hook Studios, anunciaram recentemente que Darkest Dungeon II prepara-se para regressar, e desta feita, para as consolas de Última Geração.

Com o selo de qualidade dos Red Hook Studios, Darkest Dungeon II, vai regressar em breve, para Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

O jogo, que será lançado a 15 de Julho, apresenta uma jogabilidade bastante peculiar e decorrendo num ambiente muito próprio, que fez com que tenha tido uma aceitação bastante favorável pela comunidade gamer no Steam.

Num anuncio recente, foi revelado ainda que juntamente com o jogo, os possuidores de Xbox Series X, também terão acesso ao DLC “The Binding Blade”.

Darkest Dungeon II convida os jogadores a embarcar numa demanda empolgante através de cinco campanhas distintas, conhecidas como “Confessions”, cada uma apresentando seu próprio boss e mecânicas de jogo diferenciadas.

Trata-se de uma viagem repleta de peripécias, na qual o jogador terá de formar a sua party, equipe os seus elementos e aventurar-se numa paisagem decadente e repleta de perigos e inimigos, numa derradeira missão para evitar um apocalipse. Os maiores perigos que o jogador irá enfrentar podem, no entanto, vir de dentro do próprio grupo.

Os jogadores podem escolher de entre um total de 14 heróis jogáveis, para as suas aventuras e poderão ter 10 carrugaens de transporte distintas, cada qual com as suas propriedades próprias.

Cada campanha tem uma duração aproximada de 5 horas, sendo que todas as evoluções e melhorias feitas irão transitar para a próxima campanha. E essas melhorias, também se estendem às próprias carruagens.

O jogo apresenta ainda um sistema de Afinidade, ou seja, um sistema através do qual os personagens ganham maior ou menor afinidade uns com os outros. E, como é óbvio... isso tanto pode ser bom, como trazer problemas! Mas mais! Cada um dos membros da Party pode entrar em stress e o jogador terá de saber gerir isso, pois um combatente stressado, é sempre sinal de... desastre.

Cada personagem tem a sua própria história e passado pessoal, e à medida que nos aprofundamos mais na história do jogo, mais vamos descobrindo sobre cada um. E para isso existem os Shrines of Reflection.

O objetivo final é o de encontrar a origem de todo o Mal que invade a terra e recuperar o equilíbrio e bem-estar.

No decorrer da aventura, os jogadores irão deparar-se com inúmeros bloqueios nos quais, poderá ter de lutar para continuar. O combate é feito por turnos e o posicionamento dos nossos membros da Party será de particular importância.