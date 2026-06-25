GTA 6: esta empresa já avisou que ninguém vai trabalhar no dia do lançamento

Uma empresa norte-americana publicou um aviso interno onde reconhece que vai sofrer um impacto significativo na produtividade no dia 19 de novembro, data de lançamento do GTA 6.

A Burger Motorsports, uma fabricante norte-americana de peças e acessórios para automóveis, publicou aquilo que intitula "Aviso Interno da Empresa".

Dirigido a todos os colaboradores, clientes, concessionários e parceiros, o documento explica que, após analisar vários conflitos de horários entre funcionários, a gestão concluiu que as operações normais do negócio poderão ser afetadas devido ao lançamento de Grand Theft Auto VI.

O comunicado acrescenta ainda que vários membros da equipa já informaram a gestão de que estarão indisponíveis, incontactáveis e/ou "em Vice City" durante todo o dia.

A nota termina a agradecer a compreensão de todos perante aquilo que classifica como um "evento cultural sem precedentes".

O aviso aponta que departamentos como o apoio ao cliente, processamento de encomendas, expedição, engenharia, redes sociais e até a "produtividade geral" poderão ser afetados pelo lançamento do jogo.

Estratégia de marketing?

Pelo facto de a Burger Motorsports ter optado por publicar este aviso no Instagram, é possível que se trate apenas de uma jogada publicitária.

Aliás, a marca informou que as operações normais só deverão ser retomadas depois de os funcionários terem explorado o jogo, completado pelo menos uma missão e "regressado à realidade".

A par desta história, foi também revelado um novo pormenor de GTA 6: um comentário publicado no segundo trailer do jogo no YouTube deixou os fãs na expectativa de que o terceiro trailer possa ser lançado neste dia 25 de junho.

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