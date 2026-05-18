Hell Let Loose: Vietnam, o regresso ao Vietname

Foi recentemente anunciada a data de lançamento de Hell Let Loose: Vietnam, um shooter que nos transporta novamente para as perigosas selvas daquele país do sudeste asiático, naquele que foi um dos mais infames conflitos armados dos Estados Unidos da América.

O Vietname, um país do sudeste asiático, no mar da China Meridional, que agora é conhecido pelas suas praias, foi palco de um mais sangrentos e brutais conflitos armados do século passado.

Um conflito que acabou por envolver os Estados Unidos numa guerra que, não sendo deles (de forma direta), acabou por ficar na história do país do Tio Sam, como um dos mais infames e violentos de sempre.

Dessa forma, este conflito desde sempre se revelou como uma tremenda fonte de inspiração para uma lista infindável de videojogos. Desde jogos de estratégia (The Operational Art of War, por exemplo), passando por shooters (como Battlefield Vietname), foram muitos os jogos que beberam inspiração deste conflito e em breve vai chegar mais um: Hell Let Loose: Vietnam.

Hell Let Loose: Vietnam, vai trazer todo a brutalidade e violência da guerra do Vietname até aos jogadores. É caso, para dizer "Bem-vindo à selva".

O jogador e os seus companheiros vão ser lançados bem no centro deste conflito, que se caracterizou por ser uma conflito de insurreição. Irá lutar em jogos de 50 contra 50, pelas selvas densas, pelos deltas sinuosos e nas clareiras, cada qual oferecendo desafios táticos únicos.

Sendo historicamente fidedigno, o jogo permitirá o controlo de helicópteros, sejam de transporte de tropas ou de fogo de apoio. Essas unidades desempenham, tal como na realidade o fizeram, um papel fundamental tanto no transporte de soldados de e para as zonas quentes, como para a distribuição de mantimentos, ou de apoio às operações terrestres com fogo vindo de cima.

Por outro lado, o Vietname é atravessado por inúmeros rios, e as patrulhas através de barcos era uma rotina que os americanos já sabiam de cor. Em Hell Let Loose: Vietnam, o jogador vai assumir o controlo dessas embarcações fortemente armadas, tais como a icónica lancha de patrulha americana, a PBR.

Do lado dos Vietcongs os jogadores terão ao seu dispor, além dos armamentos da altura, mas também a capacidade de construção das extensas redes de túneis que caracterizaram o conflito. Essas redes subterrâneas, ofereciam vantagens estratégicas únicas para ataques surpresa e movimentação de tropas.

Entretanto, a Team17 e a Expression Games anunciaram que mais irá haver um fim de semana aberto e gratuito do jogo, apresentando o mapa da Ponte Thanh Hóa, de 29 de maio a 1 de junho. Nesse cenário os jogadores podem construir túneis, pilotar helicópteros, controlar lanchas de patrulha, usar armas historicamente precisas e trabalhar em equipa para alcançar a vitória.

Hell Let Loose: Vietnam será lançado a 18 de junho, para PC (Steam, Epic), Playstation 5 e Xbox Series S. As edições físicas para Playstation 5 e Xbox Series X serão lançadas a 4 de agosto.