Jogabilidade de Marvel’s: Wolverine desvendada

Eis uma boa noticia para os fãs da Marvel e mais concretamente de Wolverine: foram recentemente reveladas imagens do jogo Marvel's: Wolverine. Venham vê-las aqui.

Trata-se de um jogo que se encontra a gerar fortes expetativas, tal como vimos aqui.

Com desenvolvimento a cargo da Insomniac Games (em colaboração com a Marvel Games), o jogo promete agraciar os fã da Marvel e de Wolverine com uma aventura original, repleta de ação e entretenimento.

Ainda não chegou o dia de lançamento do jogo mas, de forma a minimizar a espera, a Insomniac revelou no último episódio de State of Play um novo e intenso trailer mostrando o que se pode esperar de Marvel's: Wolverine. Adicionalmente, novos pormenores sobre a narrativa do jogo, as mecânicas de combate e edições foram reveladas.

A história de Marvel's: Wolverine vai, tal como já tinha sido revelado, trazer algumas personagens de relevo do universo Marvel, com destaque para Jean Grey, a poderosa mutante telecinética que lidera a resistência capturada. Num mundo onde os mutantes ainda vivem escondidos e são perseguidos, Logan vai-se ver obrigado a regressar à X-Team, uma força especial mutante de último recurso, após ter permanecido três anos afastado dos combates.

O título apresentará um sistema de combate dinâmico e fluido onde os jogadores poderão alternar entre o sigilo, emboscadas a partir das alturas e o confronto direto com as garras de adamantium. Entre as principais características jogáveis destaque para as seguintes:

Técnicas especiais: movimentos de combate avançados como o giro tornado e a investida de touro.

Ataques combinados: oportunidades para executar finalizações devastadoras em colaboração com aliados como Jean Grey, que utilizará os seus poderes telecinéticos para gerar impactos críticos.

Mecânica de fúria: o sucesso nos ataques e bloqueios irá acumular energia no medidor de Fúria de Logan, potenciando os seus golpes e ativando o seu fator de cura.

Fúria de nível 3: ao atingir o limite, será ativado um modo visual estilizado a preto e branco, inspirado diretamente na série de banda desenhada da Marvel "Branco, Preto e Sangue".

Secções de condução: o jogo incluirá sequências de perseguição em mota, onde o Lobezno poderá embater em veículos e derrubar inimigos em movimento.

Modo última defesa: uma mecânica de sobrevivência extrema que permitirá a Logan canalizar a sua fúria para ativar o fator de cura em situações limite.

A Insomniac Games reafirmou o seu compromisso com a inclusão ao confirmar que Marvel's Wolverine contará com um catálogo completo de funcionalidades de acessibilidade desde o primeiro dia. O estúdio desenvolveu ferramentas específicas para dar apoio a utilizadores com dificuldades cognitivas, visuais, auditivas e motoras, cujos detalhes técnicos já estão disponíveis no seu site oficial de suporte.

Detalhes de lançamento e edições de reserva

Edição Standard:

O videojogo estará disponível por um preço recomendado de 79,99€ na sua edição standard. Os utilizadores que fizerem a reserva através da PlayStation Store ou PlayStation Direct receberão os seguintes incentivos digitais:

Desbloqueio antecipado do Fato Castanho Clássico

Desbloqueio antecipado das garras refletoras

Um ponto de técnica

Quatro avatares da PlayStation

Edição Digital Deluxe:

Para os fãs que procuram uma experiência expandida, foi anunciada a Edição Digital Deluxe por um preço recomendado de 89,99€, que incluirá:

Jogo completo Marvel's Wolverine para a Playstation 5

5 fatos exclusivos

5 garras exclusivas

3 pontos de técnica

Desbloqueio antecipado do Fato Castanho Clássico

Desbloqueio antecipado das garras refletoras

Um ponto de técnica

Quatro avatares da PlayStation

O estúdio esclareceu ainda que, embora a Edição Digital Deluxe ofereça estes visuais cosméticos de forma imediata, o jogo base permitirá desbloquear uma ampla variedade de garras e visuais através da progressão normal da campanha. A Insomniac Games convida a comunidade a manter-se atenta aos seus canais oficiais para futuros anúncios sobre fações inimigas e outras personagens emblemáticas da franquia que irão surgir no jogo.

O estúdio confirmou entretanto que Marvel's: Wolverine estará disponível em exclusivo para a PlayStation 5 a partir de 15 de setembro de 2026, e que as reservas já se encontram disponíveis.