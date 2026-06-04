EBG Day 2026 debateu a Inteligência Artificial e a Cibersegurança

O EBG Day, evento anual promovido pela Huawei em Portugal, voltou a afirmar-se como um dos encontros de referência no ecossistema tecnológico nacional, reunindo clientes, parceiros e especialistas do setor para debater o futuro digital das organizações.

EBG Day 2026: demonstrações de tecnologia, casos de sucesso e networking

A edição deste ano teve lugar no dia 25 de maio, no SUD Lisboa, e destacou-se pela forte aposta na partilha de conhecimento e no networking entre participantes, num ambiente centrado na inovação e na transformação digital.

Ao longo da manhã, foram apresentadas várias perspetivas sobre o contexto global em que a Huawei opera, bem como sobre as principais tendências que estão a moldar a indústria tecnológica. Em foco estiveram dois temas particularmente críticos na atualidade: a Inteligência Artificial e a Cibersegurança, áreas onde a empresa sublinhou o seu papel num ecossistema em constante evolução.

Um dos momentos em destaque foi a participação da Wondercom, parceira da Huawei desde 2013, que subiu ao palco para partilhar um caso de sucesso associado a um dos projetos mais relevantes desta colaboração de longa data.

Seguiram-se ainda sessões dedicadas a infraestruturas de Data Center e a estratégias B2B orientadas para a resiliência energética, temas cada vez mais centrais na modernização tecnológica das organizações.

Durante a tarde, o evento explorou diferentes verticais de negócio, com apresentações focadas nos setores do retalho, indústria transformadora e saúde, evidenciando de que forma as soluções da Huawei podem responder a desafios específicos de cada área.

O programa terminou com dois workshops técnicos conduzidos por especialistas da Huawei: uma demonstração ao vivo do iMaster NCE e uma sessão dedicada às soluções de virtualização de Data Center da marca.

Mais uma vez, o EBG Day reforçou o posicionamento da Huawei como um dos principais motores de inovação tecnológica, promovendo o diálogo entre parceiros e clientes e contribuindo para o desenvolvimento de soluções que suportam a transformação digital das organizações.