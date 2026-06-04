ROADPOL 2026: fiscalização aos motociclos e condução agressiva

Começou na passada quarta-feira mais uma ação nacional de sensibilização e fiscalização rodoviária integrada na campanha ROADPOL 2026. A operação decorre até ao próximo dia 7 de junho e tem como principal objetivo combater os comportamentos de risco associados à condução agressiva, com especial enfoque nos utilizadores de veículos de duas rodas a motor.

Durante estes dias, as autoridades vão reforçar a presença nas estradas portuguesas, promovendo ações de sensibilização junto dos condutores e realizando operações de fiscalização em diversos pontos do país.

Condução agressiva continua a ser uma das principais causas de acidentes

Segundo as autoridades, a condução agressiva continua a representar um fator de risco significativo para a segurança rodoviária. Comportamentos como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, mudanças bruscas de direção, falta de atenção à condução e desrespeito pelas regras de trânsito aumentam substancialmente a probabilidade de ocorrência de acidentes.

A campanha pretende alertar todos os condutores para a importância da adoção de comportamentos responsáveis ao volante, contribuindo para a redução da sinistralidade rodoviária e para a proteção dos utilizadores mais vulneráveis da via pública, nomeadamente motociclistas.

Mais segurança para todos os utilizadores da estrada

A operação ROADPOL visa ainda promover hábitos de condução mais seguros, incentivando o respeito mútuo entre automobilistas, motociclistas, ciclistas e peões.

As autoridades recordam que a prevenção continua a ser a melhor forma de evitar acidentes, apelando à prudência, ao cumprimento dos limites de velocidade e à manutenção de uma condução defensiva.

Se vai circular nos próximos dias, especialmente em zonas urbanas ou estradas com maior tráfego de motociclos, conte com um reforço da fiscalização e redobre a atenção ao volante.