Cristiano Ronaldo investe na LiveModeTV, que vai transmitir jogos de Portugal no YouTube

O craque português, Cristiano Ronaldo, continua a diversificar o seu portfólio de investimentos. Desta vez, em plena contagem decrescente para o Mundial 2026.

A novidade foi avançada esta quinta-feira e dá conta de que Cristiano Ronaldo adquiriu uma participação na LiveModeTV, a plataforma de streaming que tem nos direitos de transmissão do Mundial 2026 um dos seus maiores trunfos.

A promessa é entregar, gratuitamente, através do YouTube e das redes sociais, os jogos da Seleção portuguesa na competição que, não tarda, vai arrancar.

Aliás, o timing do anúncio não é inocente, pois faltam menos de 30 dias para o arranque do Campeonato do Mundo, e a LiveModeTV vai transmitir 34 jogos da competição, incluindo todos os encontros da Seleção Nacional.

Se "o desporto pode mudar vidas", deve chegar a todos

Segundo o próprio jogador, em declarações à Bloomberg, a motivação vai além do retorno financeiro.

A missão é disponibilizar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora.

Afirmou o avançado de 41 anos, acrescentando que o objetivo passa por aumentar o alcance das transmissões desportivas através do YouTube e de conteúdos distribuídos pelas redes sociais.

Afinal, na sua perspetiva, "o desporto pode mudar vidas".

Ronaldo aposta no streaming desportivo

A LiveModeTV opera em Portugal e integra o plano de expansão internacional da LiveMode, empresa brasileira especializada em transmissão de conteúdos desportivos e dona da popular CazéTV.

Indo ao encontro da perspetiva de Ronaldo, o modelo da plataforma assenta precisamente nessa lógica de democratização, assegurando distribuição digital, sem barreiras de subscrição, com alcance massivo nas plataformas onde os jovens já estão.

Acionista da Medialivre, que detém nomes como o Correio da Manhã, o Record e o Jornal de Negócios, esta entrada de Ronaldo na LiveModeTV reforça uma estratégia clara de presença transversal no ecossistema mediático português, agora com um pé firme no streaming desportivo.