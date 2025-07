Wild West Supermarket Simulator, um negócio no Farwest

Foi recentemente revelada a data de lançamento (em Acesso Antecipado) do jogo de estratégia e simulação, Wild West Supermarket Simulator. Trata-se de um titulo que simula a vida de um responsável por um supermercado nos tempos do Oeste Americano. Venham ver...

Eis uma proposta um pouco diferente: Wild West Supermarket Simulator. Trata-se de um jogo de estratégia que combina a gestão de um negócio (um supermercado) com a ação sem leis tão característica do Farwest americano.

Com o desenvolvimento a cargo dos estúdios alemães SunDust, este jogo vai entrar em Acesso Antecipado no próximo dia 7 de agosto no Steam.

Em Wild West Supermarket Simulator, o jogador vai começar de forma humilde. com um pequeno estabelecimento, mais propenso a todo o tipo de situações estranhas e crimes, o jogador vai ter de criar e gerir com sucesso um supermercado no violento mundo do Oeste Americano. Com mais de 70 produtos distintos para comercializar, desde produtos secos e pães até produtos frescos e carnes, o nosso supermercado tem de se tornar no melhor da cidade. Será?

Ao seu dispor, o jogador poderá contar com um grande conjunto de ferramentas e equipamentos que irão potenciar o negócio e dessa forma, poder satisfazer uma clientela que tanto tem de exigente, como de instável.

O jogador terá de reagir e satisfazer as necessidades em constante mudança dos seus clientes, reagindo ainda a eventos diversificados que tanto podem surgir sob a forma de uma seca repentina, como de mudanças drásticas no tecido econômico local, e que podem impactar os preços dos produtos e consequentemente, o lucro final.

O jogador terá de andar sempre em cima, não só do seu negócio, como também da evolução do mercado e como tal, poderá ter de agilizar os preços dos produtos a qualquer momento, tendo sempre em atenção a ténue linha que separa o lucro do prejuízo.

À medida que o negócio vai evoluindo, o jogador vai desbloqueando mais recursos, ferramentas e itens que por sua vez aumentam ainda a produtividade e procura por parte dos clientes.

Como não poderia deixar de ser, haverá ainda uma forte componente de personalização, permitindo aos jogadores decorarem, aprimorarem, renovarem e personalizarem não só a sua loja, como também a sua propriedade com vista para a cidade.

É claro que simulação que se preze também tem de ter uma componente de Recursos Humanos, certo? Pois bem, em Wild West Supermarket Simulator, o jogador é também responsável pela contratação de ajudantes para operar a caixa, organizar os stocks, ou reabastecer as prateleiras de acordo com nossas especificações. Por sua vez, a própria cidade evolui à medida que o tempo passa e que o sucesso da nossa loja atrai novos clientes.

No decorrer do jogo, irão ainda surgir eventos, sob a forma de minijogos, como competição de arremesso de tomahawk ou campo de tiro, que permitirão desbloquear novas licenças para aperfeiçoarmos e ampliarmos a nossa loja.