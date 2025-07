TikTok vai avisar os pais quando os adolescentes publicarem vídeos visíveis a outros

Com uma comunidade verdadeiramente vasta de utilizadores, o TikTok tem procurado oferecer mais recursos para utilizadores e criadores de conteúdo, bem como mais ferramentas de controlo para as famílias. O objetivo é claro: tornar a plataforma de entretenimento completa e segura. Agora, estão a ser lançadas novas ferramentas.

Num comunicado enviado à imprensa, o TikTok anunciou um conjunto de funcionalidades, que procuram melhorar a experiência para adolescentes e famílias, para criadores de conteúdo, e para todos os que se conectam através da plataforma.

Funcionalidades para as famílias

As contas de adolescentes têm mais de 50 funcionalidades diferentes, bem como definições específicas criadas especialmente para eles.

Além das proteções integradas, o TikTok oferece o Emparelhamento Familiar (em inglês, Family Pairing), uma funcionalidade que permite a pais e tutores adaptar a conta do adolescente às suas necessidades individuais.

Por forma a ajudar as famílias a manterem conversas abertas e contínuas sobre as suas experiências online, o TikTok está a lançar novas funcionalidades no Emparelhamento Familiar que oferecem maior visibilidade aos pais sobre a conta dos seus filhos adolescentes.

O Family Pairing passará a incluir:

Notificações automáticas aos pais quando o adolescente publica um vídeo, história ou foto visível a outros no TikTok, ajudando os pais a manterem-se informados e a iniciarem conversas abertas sobre o conteúdo partilhado, sem interferir na criatividade ou autonomia do jovem.

quando o adolescente publica um vídeo, história ou foto visível a outros no TikTok, ajudando os pais a manterem-se informados e a iniciarem conversas abertas sobre o conteúdo partilhado, sem interferir na criatividade ou autonomia do jovem. Maior visibilidade sobre as definições de privacidade escolhidas pelo adolescente. Por exemplo, os pais poderão ver se o seu filho (entre os 16 e os 17 anos) ativou os downloads dos seus conteúdos, se a lista de seguidores está visível para outros, e quais os temas selecionados na funcionalidade Gerir Tópicos que influenciam o conteúdo do seu feed.

Apoiar o bem-estar da comunidade

Apoiando-se no argumento de que as experiências digitais devem trazer alegria, entretenimento, conexão e enriquecimento, as funcionalidades como o Controlo de Tempo de Ecrã e o Horário de Dormir facilitam a criação de rotinas digitais pelos utilizadores.

Para juntar-se a estas, o TikTok está a lançar as "Missões de Bem-Estar": uma série de pequenas missões concebidas para ajudar os utilizadores a desenvolver hábitos digitais equilibrados a longo prazo.

À medida que completam as missões, os utilizadores ganham medalhas que incentivam e reforçam comportamentos conscientes.

Segundo a plataforma, para o desenvolvimento desta novidade, foram consultadas investigações existentes, ouvidas orientações do seu Conselho Global da Juventude e consideradas opiniões de especialistas, como o Digital Wellness Lab do Hospital Pediátrico de Boston.

A par disto, o TikTok está a explorar uma nova experiência dentro da aplicação focada no bem-estar digital, reunindo um conjunto de ferramentas e atividades de apoio de forma global e acessível.

Capacitar criadores com novas ferramentas

Para os criadores de conteúdo, o TikTok tem, também, novidades. Segundo a plataforma, "os criadores prosperam quando se sentem seguros; quando se sentem protegidos, podem arriscar criativamente, partilhar as suas histórias livremente e conectar-se de forma significativa com os seus públicos".

Por isso, o TikTok está a lançar novas funcionalidades:

Modo de Proteção para Criadores , que ajuda a filtrar comentários ofensivos e indesejados.

, que ajuda a filtrar comentários ofensivos e indesejados. Nova funcionalidade de silenciar no TikTok LIVE , que permite silenciar, de forma massificada, palavras, frases e emojis durante transmissões ao vivo.

, que permite silenciar, de forma massificada, palavras, frases e emojis durante transmissões ao vivo. Content Check Lite , que permite aos criadores verificar antecipadamente se o seu conteúdo pode ser inelegível para o feed "Para Ti" antes de o publicar.

, que permite aos criadores verificar antecipadamente se o seu conteúdo pode ser inelegível para o feed "Para Ti" antes de o publicar. Caixa de Entrada para Criadores, uma nova experiência profissional para gerir mensagens de forma mais eficiente.

Com as novas ferramentas, o TikTok procura reforçar como inspira a criatividade e traz alegria aos utilizadores.

As novidades procurarão melhorar a experiência para adolescentes e famílias que descobrem e aprendem na plataforma, para criadores que se expressam e constroem comunidades dinâmicas, e para todos os que se conectam com conteúdos.

A plataforma sublinha que investe continuamente em segurança, privacidade e proteção.