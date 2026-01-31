Doomscrolling: como a tecnologia “hackeou” o nosso cérebro

Não é a primeira vez que abordamos o doomscrolling no Pplware. Mas notamos que cada vez está mais enraizado nos hábitos das pessoas, de miúdos a graúdos. Como tal, voltamos a falar num "hack" que fizeram ao nosso cérebro. Vamos falar no termo doomscrolling, palavra que descreve o comportamento de rolar compulsivamente notícias e publicações, muitas vezes de teor negativo, sem conseguir parar, mesmo que nos faça sentir pior.

Este comportamento surgiu com força durante a pandemia, quando as pessoas procuravam informação desesperadamente, mas prolongaram esse hábito mesmo depois.

Mecanismos psicológicos por detrás do gatilho

Um dos principais motivos pelos quais não conseguimos largar o ecrã está nos mecanismos de recompensa do cérebro. Pesquisas clássicas, como as experiências de B. F. Skinner com animais, mostram que quando uma recompensa é imprevisível, como acontece nas redes sociais, o apego aumenta.

As notificações, “likes” ou simplesmente conteúdos interessantes surgem de forma aleatória, criando um forte ciclo de reforço. Este padrão, chamado de reforço intermitente, é semelhante ao que acontece nas máquinas de jogo: nunca sabemos quando vem a próxima “recompensa”, por isso mantemos o comportamento por mais tempo.

Os algoritmos das plataformas também têm um papel-chave. Em vez de apresentarem conteúdos de forma neutra, aprendem com o que nos prende mais tempo e mostram-nos mais do mesmo. Em muitos casos, conteúdos que provocam emoções fortes, medo, desejo, indignação, ansiedade, geram mais interação, por isso são amplificados.

Efeitos no bem-estar e no cérebro

Consumir continuamente notícias más tem impactos reais:

Pode reforçar pensamentos negativos e aumentar sentimentos de ansiedade e stress.

Estudos apontam para ligações com medo de perder algo (fear of missing out), dependência de redes sociais e diminuição do bem-estar geral.

A longo prazo, a exposição constante a estes estímulos intensos pode dificultar a regulação emocional e até alterar respostas do sistema de alarme do cérebro.

Este ciclo repetido pode criar uma sensação de impotência ou pessimismo em relação ao mundo, reforçando uma visão distorcida e mais negativa do que realmente acontece.

Porque é tão difícil parar

Há dois fatores psicológicos que tornam o doomscrolling tão resistente:

Negativity bias: humanos têm uma tendência genética a prestar mais atenção a eventos negativos — uma herança evolutiva para detectar perigos. Ilusão de controlo: achamos que, se continuarmos a ver mais notícias, vamos estar mais informados ou preparados. Mas, na prática, isso não melhora a nossa compreensão global nem reduz a ansiedade.

Sinais de alerta

Se se aperceber que passa mais tempo a ler más notícias do que a interagir com a vida real, que se sente mais ansioso depois de se informar, ou que verifica o telemóvel mesmo sem vontade consciente, pode estar preso no ciclo de doomscrolling.

E há sinais claros que mostram esta atual adoração pelo "deslizar para baixo". Hoje, o TikTok domina na preferência das redes sociais, ao ponto de ter obrigado as outras redes a criar mecanismos que também viciem o utilizador, com a mesma técnica, o doomscrolling.

Como recuperar o controlo

Para travar este ciclo, especialistas recomendam:

Definir limites de tempo de utilização diária das redes

Escolher horas específicas para ver notícias (evitar assim que acorda ou antes de dormir).

Substituir hábitos: ler um livro, conversar com amigos ou praticar atividade física em vez de rolar infinitamente.

Perceber que a tecnologia usa princípios psicológicos poderosos, e muitas vezes inconscientes, ajuda a gerir melhor o nosso tempo e bem-estar.