Little Nightmares VR: Altered Echoes e a “nova” aventura de Dark Six

A pequena Dark Six já tem data marcada para o ingresso nas plataformas de Realidade Virtual, com Little Nightmares VR: Altered Echoes. Venham ver quando.

A Bandai Namco Entertainment Europe anunciou recentemente o jogo Little Nightmares VR: Altered Echoes, com lançamento marcado para 24 de abril de 2026 para a PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store e SteamVR) e de forma autónoma em Meta Quest 2 e 3.

Este novo videojogo em realidade virtual convida os jogadores a experimentar o inquietante mundo de Little Nightmares a partir de uma perspectiva totalmente nova, ao entrarem diretamente nos passos de Dark Six na sua demanda por uma fuga desesperada do The Maw.

Desenvolvido pela Iconik, Little Nightmares VR: Altered Echoes oferece a experiência mais imersiva da franquia até à data. Os jogadores testemunham de perto o universo atmosférico e arrepiante – os seus segredos, perigos e habitantes inesquecíveis – através de uma experiência VR totalmente na primeira pessoa. Cada capítulo apresenta ameaças distintas, encontros aterradores e quebra‑cabeças concebidos para tirar o máximo partido das mecânicas de realidade virtual, levando os jogadores a enfrentar medos de infância de novas formas.

Enquanto encarnam Dark Six, os jogadores embarcam também numa assombrante missão para reunir a parte que está em falta de si mesma. Com novas localizações, pistas inéditas ligadas à história da Six e à Transmissão, assim como encontros que desafiam tanto os seus inimigos como a sua própria natureza em mudança, Little Nightmares VR: Altered Echoes expande a história de Little Nightmares enquanto aprofunda o seu núcleo emocional.

Little Nightmares VR: Altered Echoes ficará disponível para a PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store e SteamVR) e de forma autónoma em Meta Quest 2 e 3.