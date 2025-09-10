Revelada a banda sonora de SKATE
É, sem dúvida, um dos jogos do momento. SKATE. prepara-se para o seu lançamento que se avizinha a passos largos e enquanto não chega, a Electronic Arts revelou a banda sonora que o acompanha.
Tal como vimos aqui, o jogo dos estúdios Full Circle inteiramente dedicado ao Skate, SKATE., encontra-se mesmo prestes a ser lançado. A sua data de lançamento encontra-se prevista para 16 de setembro em Acesso Antecipado e para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC (através do Steam, Epic Games Store e EA app).
Recentemente a Electronic Arts revelou a banda sonora que acompanhará o jogo quando for lançado apresentando uma lista de artistas bastante interessante e valiosa.
Sendo assim, o alinhamento completo da banda sonora de SKATE. está cheio de canções de artistas inovadores e contemporâneos, como Little Simz, Turnstile e muito mais!
A banda sonora completa poderá ser acedida no Spotify, aqui. Tal como o mundo em evolução de San Vansterdam, a banda sonora de SKATE. foi composta para evoluir a cada nova temporada, mantendo todas as sessões atualizadas e cheias de alta energia e boas vibrações.
Segue abaixo, uma amostra do que os jogadores podem esperar à medida que exploram San Vansterdam:
- "HIT THE FLOOR" — Denzel Curry com Ski Mask The Slump God
- "NO HANDS" — Joey Valence & Brae ft. Z-Trip
- "Trap Door" — Jake One ft. MF Doom
- "Are you Looking Up" — Mk.gee
- "Fan the Fire" — Earth, Wind & Fire
- "NEW HEART DESIGN" — Turnstile
- "destroy me" — 2hollis
- "In Circles" — Sunny Day Real Estate
- "goo lagoon" — EKKSTACY
- "Mood Swings" — Little Simz
- "Fill in the Blank" — Car Seat Headrest
skate. será lançado em Acesso Antecipado a 16 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC (através do Steam, Epic Games Store e EA app).