Lançamento antecipado de SKATE. anunciado pela Electronic Arts

A Electronic Arts em conjunto com a Full Circle revelaram a data de inicio do Acesso Antecipado ao seu jogo de Skate, SKATE. Venham saber quando...

A Electronic Arts prepara-se para o lançamento, ainda que em Acesso Antecipado, de SKATE., o seu jogo dedicado a este desporto e que granes expetativas tem vindo a gerar.

Sendo assim, 16 de setembro é o dia em que os skaters virtuais de todo o planeta poderão pegar antecipadamente nas suas tábuas, e partir para a aventura na grande metrópole San Vansterdam. Este Acesso Antecipado será para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC através do Steam, Epic Games Store e EA app.

Entretanto uma curiosidade que é sempre importante relembrar, é que SKATE. será disponibilizado como transferência gratuita, multiplataformas e com cross-progression, tornando-o o mais acessível possível, tanto para os fãs de skate de longa data como para os recém-chegados.

Passado na vibrante cidade de San Vansterdam, SKATE. é uma experiência multijogador de skate que oferece um enorme mundo aberto onde os jogadores vão poder descobrir pontos de skate únicos, fazer truques loucos e competir com amigos online. O jogo apresenta quatro bairros únicos (Hedgemont, Gullcrest, Market Mile e Brickswich) cada um oferecendo o seu próprio ambiente e desafios distintos.

A cidade é um enorme parque de diversões para quem adora fazer skate. Desde parques e praças a telhados e enormes rampas, todos os cantos estão repletos de pontos para fazer skate, incluindo a House of Rolling Reverence, uma antiga igreja transformada num refúgio de truques para skaters.

No centro de skate. está um sistema Flick-It restaurado e melhorado, reinventado através do Motor Frostbite para oferecer a melhor experiência de skate que já oferecemos. Com uma precisão e controlo inigualáveis, o sistema Flick-It traz de volta à vida a magia da série para uma nova geração de jogadores. skate. também introduz uma variedade de novos truques - como wallies, slappies e firecrackers - oferecendo novas formas de rolar. A Skatepedia serve como o recurso definitivo para dominares truques e estilos, garantindo ao mesmo tempo a acessibilidade para novos jogadores.

"SKATE. não é apenas um regresso, é uma evolução completa da série que foi criada para durar", afirmou Mike McCartney, Produtor Executivo. "O nosso objetivo com SKATE. é capturar a liberdade, expressão criativa e comunidade de skate, e partilhá-la com o maior número de pessoas possível. Desde o primeiro dia que a nossa prioridade tem sido honrar o legado da franquia, ao mesmo tempo levando-a para um futuro ousado e novo – criado em parceria com os nossos jogadores."

Em SKATE., os jogadores podem descobrir novas formas de explorar a dimensão vertical com novos controlos off-board, dando-lhes liberdade total para explorarem, escalarem e encontrarem novos lugares épicos. Funcionalidades adicionais, como o Posicionamento Rápido, permitem aos jogadores colocar rampas, trilhos, bancos e muito mais em qualquer parte do mundo, para aperfeiçoar o seu lugar perfeito. skate. oferece aos jogadores a capacidade de encontrar a sua própria diversão com atividades intermináveis, incluindo desafios de mapas do mundo em rotação - como Desafios de Série, Own The Spot e Sessões - bem como competições intensas com amigos. O novo modo Spectate permite que os jogadores encontrem a ação instantaneamente e usar o Spectaport para entrar diretamente em qualquer sessão ao vivo.

O desenvolvimento colaborativo com os fãs de skate. e a comunidade foi sempre uma prioridade ao longo do nosso processo de desenvolvimento. O feedback dos jogadores tem sido mais do que bem-vindo ao longo de toda a fase de playtest e é algo que a Full Circle continuará a analisar durante o período de Acesso Antecipado do jogo. Durante o Acesso Antecipado, os jogadores podem esperar ver novos conteúdos a cada temporada, oferecendo novos desafios, itens cosméticos, música, atualizações do mundo e novos eventos a cada temporada.

"A comunidade é o coração do SKATE., e é o coração de SKATE..", afirmou Jeff Seamster, Líder Criativo de skate. "Desde o primeiro dia que pretendemos criar um espaço aberto e acolhedor moldado pelos jogadores. Construímos este jogo ao lado da nossa comunidade – ouvindo, aprendendo e evoluindo em conjunto. Quer sejas um skater experiente ou tenhas simplesmente acabado de chegar, skate. é um lugar para te expressares, conectares e cresceres. Sem porteiros e sem barreiras – é apenas uma cidade construída para skate. e uma comunidade que o mantém vivo. O Acesso Antecipado é um marco enorme nessa viagem e estamos muito satisfeitos por continuar a fazer crescer San Vansterdam com a nossa equipa em todo o mundo."

SKATE. será lançado em Acesso Antecipado a 16 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC através do Steam, Epic Games Store e EA app.