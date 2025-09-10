AirPods: tradução em tempo real ainda não suporta o português de Portugal, mas…

Uma das novidades dos AirPods Pro 3 é o suporte à tradução em tempo real. Como o nome sugere, isso permite conversar com uma pessoa e obter uma tradução na sua língua em tempo real. Mas isso não está disponível na Europa no lançamento.

Sem tradução em tempo real na UE

Ao espreitar os sites da Apple na Europa, incluindo o site português, nota-se que a página dos AirPods Pro 3 não menciona a tradução em direto. Já no site americano, ou no de outros países, essa informação está presente.

É possível ler:

Alimentada pela Apple Intelligence, a Tradução em direto permite ouvir nos seus AirPods Pro 3 a tradução do que uma pessoa lhe diz numa língua estrangeira. Para responder, fale naturalmente. A sua resposta surge traduzida no ecrã do iPhone. É ainda mais mágico quando conversa com alguém que também usa AirPods Pro 3: cada um fala na sua própria língua e recebe a tradução diretamente nos ouvidos.

É necessário consultar uma página de apoio da Apple para confirmar que existe de facto um bloqueio na Europa, mais concretamente na União Europeia:

A tradução em direto com os AirPods não está disponível se estiver na União Europeia e se o país ou região associados à sua conta Apple também se encontrarem na União Europeia.

Estas informações mostram claramente um desfavorecimento do utilizador europeu quando adquire um equipamento Apple.

Com o iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, os recursos do Apple Intelligence estão disponíveis na maioria das regiões do mundo em modelos compatíveis de iPhone, iPad e Mac nos seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, italiano, português (Brasil), espanhol, chinês (simplificado), japonês e coreano. Algumas funcionalidades da Apple Intelligence estão disponíveis nestes idiomas com o watchOS 26 quando emparelhado com um iPhone compatível com a Apple Intelligence. A disponibilidade das funcionalidades pode variar de acordo com a plataforma, o idioma e a região. Com o visionOS 26, muitas funcionalidades da Apple Intelligence estão disponíveis no Apple Vision Pro em inglês, francês, alemão, italiano, chinês (simplificado), japonês, coreano e espanhol. Os recursos do Apple Intelligence estarão disponíveis em breve no iPhone, iPad e Mac em oito novos idiomas e regiões: chinês (tradicional), dinamarquês, holandês, norueguês, sueco, português (Portugal), vietnamita e turco. Depois de começar a usar o Apple Intelligence, ele continuará a funcionar quando você viajar para outras regiões do mundo. Para residentes na União Europeia A maioria dos recursos do Apple Intelligence está disponível com o iOS 18.4 e o iPadOS 18.4 ou posterior em modelos compatíveis de iPhone e iPad, e com o macOS Sequoia 15.1 ou posterior em modelos compatíveis de Mac. A tradução ao vivo com AirPods não está disponível se estiver na UE e o país ou região da sua conta Apple também estiver na UE.

Um bloqueio ainda sem explicação

Por que razão existe este bloqueio nos países da União Europeia? Para já, não há explicação. Talvez esteja relacionado com o DMA. Mais uma vez, a Apple não fornece detalhes.

Conforme é referido, a tradução em direto está disponível em alemão, inglês (EUA, Reino Unido), espanhol (Espanha), francês (França) e português (Brasil).

É necessário que o firmware dos AirPods esteja atualizado. Além disso, os auriculares devem estar emparelhados com um iPhone a correr pelo menos o iOS 26, com a Apple Intelligence ativada.