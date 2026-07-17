PAW Patrol: Dino World chega à Nintendo Switch 2 com uma nova aventura pré-histórica

A Outright Games anunciou, em parceria com a Nickelodeon, que PAW Patrol: Dino World será lançado para a Nintendo Switch 2 ainda antes do final do ano. Esta nova versão do jogo promete tirar partido das capacidades da consola de nova geração da Nintendo, oferecendo melhorias visuais e técnicas que tornam a exploração da misteriosa Dino Island ainda mais envolvente.

Foi ainda revelado que, antes da chegada à Nintendo Switch 2, o título ficará disponível a partir de 31 de julho de 2026 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Inspirado na 13.ª temporada da popular série de animação PAW Patrol e também no aguardado filme PAW Patrol: The Dino Movie, o jogo convida os jogadores a embarcarem numa aventura inédita ao lado dos mais famosos cães-heróis de Adventure Bay.

Ao longo da história, os jogadores assumem o controlo de personagens muito acarinhadas pelos fãs, como Chase, Marshall, Skye e restantes membros da equipa PAW Patrol. A ação decorre em Dino Island, um território repleto de paisagens pré-históricas e desafios que exigem coragem, trabalho de equipa e espírito de entreajuda. A narrativa centra-se numa série de missões de resgate que levam os heróis a explorar diferentes regiões da ilha enquanto ajudam dinossauros e habitantes locais em situações de perigo.

A jogabilidade foi concebida para ser acessível a públicos de todas as idades, com especial foco nos jogadores mais jovens. Através de mecânicas simples, intuitivas e cooperativas, as crianças poderão explorar o mundo do jogo, concluir objetivos e descobrir novas áreas sem perder o sentido de aventura que caracteriza a marca PAW Patrol.

Um dos cenários de maior destaque é a exuberante região da Selva, uma área afetada pelas ações do Presidente Humdinger. Durante a aventura, os jogadores terão a responsabilidade de restaurar o equilíbrio natural destes ambientes, participando em diversas atividades como a replantação de Plumvines, a limpeza de zonas poluídas, a reparação de pontes danificadas e o salvamento de dinossauros perdidos ou em perigo. À medida que estas tarefas são concluídas, a ilha transforma-se gradualmente, recuperando a sua vitalidade e beleza original.

A versão destinada à Nintendo Switch 2 beneficiará de várias melhorias exclusivas. Entre as novidades encontram-se texturas de maior qualidade, gráficos mais detalhados, aumento da densidade da vegetação e dos elementos decorativos espalhados pelo mapa, uma distância de visualização significativamente superior e efeitos visuais aperfeiçoados. Estas melhorias permitirão aos jogadores desfrutar de um mundo mais rico, colorido e vivo, reforçando a sensação de imersão durante toda a aventura.

Além das melhorias gráficas, a edição para Nintendo Switch 2 incluirá suporte para cooperação local e para a funcionalidade GameShare, permitindo que amigos e familiares partilhem a experiência de jogo e explorem Dino Island em conjunto de forma mais prática e divertida. Esta aposta no multijogador local reforça a vocação familiar do título, um dos pilares que há anos caracteriza os videojogos baseados na popular série infantil.

Para assinalar o anúncio, a Outright Games disponibilizou também novos materiais promocionais, incluindo capturas de ecrã da versão para Nintendo Switch 2 e imagens de jogabilidade que destacam a exploração da região da Selva e algumas das missões de resgate presentes na aventura.

Com o lançamento marcado para 31 de julho de 2026 nas consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, seguido da chegada à Nintendo Switch 2 a 2 de outubro de 2026, PAW Patrol: Dino World apresenta-se como mais uma proposta familiar capaz de combinar exploração, cooperação e ação num cenário pré-histórico repleto de dinossauros, prometendo agradar tanto aos fãs da série como aos jogadores mais jovens que procuram uma aventura divertida e acessível.