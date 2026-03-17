Da descoberta ao desastre: o ciclo de vida de uma vulnerabilidade…

Num mundo cada vez mais digital, as vulnerabilidades são uma realidade inevitável. Estão presentes em software, sistemas operativos e até equipamentos de rede e podem ser a porta de entrada para ataques informáticos. Conheça o ciclo de vida de uma vulnerabilidade.

Uma vulnerabilidade é uma falha, fraqueza ou erro existente num sistema, software, equipamento ou processo que pode ser explorado para provocar danos. Essa exploração pode permitir, por exemplo, o acesso não autorizado a informação, a interrupção de serviços ou o controlo indevido de sistemas. Pode ver aqui como são classificadas.

Ciclo de vida de uma vulnerabilidade

1) Introdução (Creation)

A vulnerabilidade é introduzida no sistema, normalmente devido a:

Erros de programação (bugs)

Configurações incorretas

Falhas de design

Muitas vezes acontece durante o desenvolvimento de software.

2) Descoberta (Discovery)

A falha é identificada por:

Investigadores de segurança

Equipas internas

Hackers (éticos ou maliciosos)

Ferramentas como scanners automatizados ajudam nesta fase.

3) Divulgação (Disclosure)

A vulnerabilidade pode ser:

Responsável (Responsible Disclosure) → comunicada ao fabricante antes de ser tornada pública

Pública (Full Disclosure) → divulgada abertamente

Privada → mantida em segredo (por exemplo, explorada por atacantes)

4) Exploração (Exploitation)

Se não for corrigida, pode ser usada para:

Acesso não autorizado

Roubo de dados

Execução remota de código

Aqui entram conceitos como exploits e malware.

5) Correção (Remediation)

O fornecedor ou equipa:

Desenvolve patches

Atualiza configurações

Implementa mitigação temporária

De referir que nem todas as vulnerabilidades seguem este ciclo de forma linear. Algumas podem ser exploradas antes de serem conhecidas (zero-day). Outras podem nunca serem corrigidas (especialmente em sistemas legacy).