Da descoberta ao desastre: o ciclo de vida de uma vulnerabilidade…
Num mundo cada vez mais digital, as vulnerabilidades são uma realidade inevitável. Estão presentes em software, sistemas operativos e até equipamentos de rede e podem ser a porta de entrada para ataques informáticos. Conheça o ciclo de vida de uma vulnerabilidade.
Uma vulnerabilidade é uma falha, fraqueza ou erro existente num sistema, software, equipamento ou processo que pode ser explorado para provocar danos. Essa exploração pode permitir, por exemplo, o acesso não autorizado a informação, a interrupção de serviços ou o controlo indevido de sistemas. Pode ver aqui como são classificadas.
Ciclo de vida de uma vulnerabilidade
1) Introdução (Creation)
A vulnerabilidade é introduzida no sistema, normalmente devido a:
- Erros de programação (bugs)
- Configurações incorretas
- Falhas de design
Muitas vezes acontece durante o desenvolvimento de software.
2) Descoberta (Discovery)
A falha é identificada por:
- Investigadores de segurança
- Equipas internas
- Hackers (éticos ou maliciosos)
Ferramentas como scanners automatizados ajudam nesta fase.
3) Divulgação (Disclosure)
A vulnerabilidade pode ser:
- Responsável (Responsible Disclosure) → comunicada ao fabricante antes de ser tornada pública
- Pública (Full Disclosure) → divulgada abertamente
- Privada → mantida em segredo (por exemplo, explorada por atacantes)
4) Exploração (Exploitation)
Se não for corrigida, pode ser usada para:
- Acesso não autorizado
- Roubo de dados
- Execução remota de código
Aqui entram conceitos como exploits e malware.
5) Correção (Remediation)
O fornecedor ou equipa:
- Desenvolve patches
- Atualiza configurações
- Implementa mitigação temporária
De referir que nem todas as vulnerabilidades seguem este ciclo de forma linear. Algumas podem ser exploradas antes de serem conhecidas (zero-day). Outras podem nunca serem corrigidas (especialmente em sistemas legacy).