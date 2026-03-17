As sugestões da OPPO para celebrar o Dia do Pai

Com o Dia do Pai a chegar, a OPPO convida a celebrar esta data com presentes que fazem verdadeiramente a diferença no dia a dia.

Por forma a entregar as sugestões mais adequadas, a OPPO pensou nos diferentes perfis de pais, desde os mais ativos aos mais organizados, passando por aqueles que não dispensam as chamadas diárias para os filhos, ou os que se fazem acompanhar de música ou podcasts ao longo do dia.

Com base nos vários perfis, a marca apresenta três sugestões tecnológicas que combinam desempenho, design e funcionalidade.

Pensado para pais que gostam de registar e partilhar momentos com qualidade - e para os que utilizam o smartphone como ferramenta de gestão de produtividade no dia - o OPPO Reno15 Pro 5G destaca-se pela sua forte componente de imagem e vídeo.

A Câmara Frontal Ultra Grande Angular de 50MP permite tirar selfies com toda a família sem dificuldade, e a câmara telefoto de 50MP e a câmara principal de 200MP vão permitir dar asas à criatividade com detalhe e liberdade criativa.

As ferramentas de IA incluídas de forma nativa no smartphone simplificam as tarefas do dia a dia, permitindo-lhes dedicar mais tempo ao que importa: serem pais.

PVP recomendado: 894 euros

Para pais que gostam de manter rotinas de desporto– um treino ao acordar ou uma caminhada ao final do dia – ou simplesmente apreciam poder monitorizar melhor a sua saúde, o OPPO Watch S, que analisámos aqui, junta capacidades inteligentes e conforto de utilização.

Com um design ultrafino em aço inoxidável e um ecrã ultra brilhante de 3000 nits, adapta-se facilmente a diferentes estilos e acompanha os pais em qualquer ocasião, do trabalho ao tempo livre.

Inclui monitorização avançada de saúde e exercício, com mais de 100 modos desportivos, acompanhamento do sono e funcionalidades como a Visão Geral de Bem-Estar em 60 segundos.

Um dos grandes destaques é a possibilidade de ligação a dois smartphones em simultâneo, incluindo compatibilidade com iOS – uma funcionalidade especialmente útil para quem alterna entre dispositivos.

Para quem não gosta de ter de carregar o seu relógio com frequência, há boas notícias: a bateria permite até 10 dias de autonomia em utilização normal, e uma carga rápida de 10 minutos garante energia para um dia inteiro.

PVP recomendado: 199,99 euros

Para os pais que passam o dia entre chamadas, deslocações para ir buscar os filhos, e momentos de pausa com música ou podcasts, os OPPO Enco X3s foram pensados para oferecer o melhor som em qualquer contexto.

O destaque vai para o seu cancelamento ativo de ruído avançado, com três microfones por auricular e processamento em tempo real, capaz de reduzir o ruído externo de forma potente - ideal para trabalhar, viajar ou simplesmente desligar do que os rodeia.

Na música, a afinação em colaboração com a Dynaudio oferece um som mais autêntico e imersivo, com vários modos que se adaptam a diferentes estilos e estados de espírito.

Outro ponto importante para os pais que utilizam os auriculares em trabalho é a Tradução IA, para tradução ao vivo e presencial em mais de 20 idiomas - útil em viagens ou reuniões.

Leves e com resistência IP55, oferecem até 11 horas de reprodução com uma carga e até 45 horas no total com a caixa.

PVP recomendado: 129,99 euros

Porque estar presente é o que mais conta, a OPPO convida a surpreender neste Dia do Pai com tecnologia que facilita mais momentos com a família... e torna os pais ainda mais "cool"!