Prática de ioga encontra na série Huawei Watch Fit 4 o parceiro ideal

Lançada em maio, a série Huawei Watch Fit 4 reforça a aposta da Huawei num estilo de vida ativo e consciente, com especial foco na prática de ioga.

Com o Dia Mundial do Ioga a aproximar-se, a Huawei destaca este novo dispositivo como o parceiro ideal para quem procura um estilo de vida mais equilibrado, em que a tecnologia se funde harmoniosamente com funcionalidades que promovem o bem-estar.

Caracterizada pelo seu design quadrado e a sua filosofia ‘Fashion Active’, esta série de smartwatches é compatível com sistemas operativos iOS e Android, garantindo uma utilização plena para qualquer utilizador.

Com um design ultrafino e leve, a série Huawei Watch Fit 4 foi concebida para proporcionar o máximo conforto, mesmo durante as sessões mais exigentes de ioga. Os materiais utilizados não só garantem resistência, como leveza através dos seus 27 gramas.

Por outro lado, o formato ergonómico é crucial para uma total liberdade de movimentos, essencial para a execução de transições mais fluidas durante o treino e para uma imersão completa na prática de ioga.

Ioga e tecnologia em sinergia

A série Watch Fit 4 da Huawei oferece recursos avançados de fitness que se alinham perfeitamente com os princípios do ioga. Com planos de treino personalizáveis, treino melhorado por IA e análise baseada em dados para mais de 100 modos de desporto, a experiência de cada utilizador é enriquecida.

O modo específico de ioga permite o registo de dados relevantes como batimentos cardíacos, calorias queimadas e tempo de exercício, além de indicar o tempo de recuperação necessário dependendo da exigência da atividade.

Para os amantes de ioga ao ar livre, a visibilidade do ecrã é outra vantagem. O Huawei Watch Fit 4 Pro, com o seu ecrã vívido e de alta-definição que atinge 3.000 nits de brilho máximo, ou o Huawei Watch Fit 4, que apresenta 2.000 nits de brilho, permite que os utilizadores visualizem facilmente o ecrã mesmo sob luz solar direta, sem comprometer o foco.

A autonomia da bateria, um dos pontos fortes reconhecidos da Huawei, é um destaque na série, com até dez dias de utilização. O carregamento rápido, em 75 minutos para o Huawei Watch Fit 4 e 60 minutos para o Huawei Watch Fit 4 Pro, assegura um acompanhamento ininterrupto da saúde e bem-estar, permitindo que a atenção se mantenha focada na prática de exercício físico.

O contributo da série Huawei Watch Fit 4 para o bem-estar

A saúde é um pilar fundamental, e a Huawei reconhece a interconexão entre o bem-estar físico e mental. Enquanto a prática de ioga nutre a mente, promovendo a calma e a plenitude, este smartwatch contribui ativamente para a monitorização precisa da saúde física.

No entanto, apenas 38% dos europeus conhecem as orientações sobre a atividade física e 22% não atingem os níveis mínimos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Pequenas metas diárias, como caminhar, respirar e fazer alongamentos, podem fazer a diferença, mesmo nas férias.

Dados do Índice Europeu de Saúde 2025, criado pela Huawei em colaboração com a Ipsos, revelam que milhões de europeus enfrentam sintomas de stress, sono insuficiente e sedentarismo, com uma grande percentagem a desconhecer orientações básicas de saúde.

Neste contexto, os novos Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro transformam cada gesto numa jornada de bem-estar, apresentando em tempo real as calorias queimadas, minutos de exercício e horas ativas através de três anéis coloridos que se completam com o bem-estar.

Além do fitness, a série Huawei Watch Fit 4 introduz novas atualizações para uma abordagem de bem-estar mais holística. Agora com monitorização da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) durante todo o dia, oferece informações de saúde e bem-estar mais completas, analisando as mudanças na variabilidade do batimento cardíaco.

Este é um indicador usado em diagnósticos clínicos e que permite medir o stress físico e psicológico. O Huawei Watch Fit 4 Pro integra o Sistema Huawei TruSense, que proporciona melhorias significativas no desempenho, através de uma monitorização mais precisa, rápida e abrangente.

O mesmo Índice Europeu de Saúde 2025 aponta que utilizadores de smartwatches são significativamente mais ativos e motivados. De facto, os profissionais de saúde corroboram esta informação, com 83% a afirmar que estes dispositivos estimulam o autocuidado e 78% a observar uma mudança concreta no estilo de vida.

Os Anéis de Atividades da Huawei, com indicadores para movimento (vermelho), exercício (amarelo) e tempo de pé (azul), foram concebidos para motivar e recompensar os utilizadores, através de exercícios baseados na ciência e um sistema de medalhas, incentivando a criação de hábitos saudáveis e a superação de recordes pessoais.

Além de orientações para aquecimento e alongamentos com animações e áudio, estes anéis são um convite diário a uma vida mais ativa e consciente.