Hyundai anuncia o lançamento de dois N Hyper Chargers no icónico palco Nürburgring

A Hyundai Motor Company anuncia o lançamento de dois N Hyper Chargers no famoso circuito alemão Nürburgring. Esta iniciativa permite à Hyundai disponibilizar carregamento ultrarrápido para veículos elétricos num dos mais icónicos palcos do desporto motorizado mundial.

A materializar a filosofia "Performance para Todos" da Hyundai N, os N Hyper Chargers do Nürburgring tornarão as experiências de condução elétrica de alta performance mais acessíveis aos entusiastas que visitarem o circuito.

A Hyundai demonstrou o potencial dos veículos elétricos de alta performance com o IONIQ 5 N e o IONIQ 6 N. Os N Hyper Chargers fazem parte dos nossos esforços para desenvolver a infraestrutura necessária para libertar todo esse potencial. Esperamos que este marco permita a mais entusiastas conquistar cada curva deste "Inferno Verde", tirando o máximo partido da performance elétrica.

Afirmou JooN Park, vice-presidente do N Management Group da Hyundai Motor Company, acrescentando que "a Hyundai mantém o compromisso de criar um ecossistema de veículos elétricos de alta performance para todos, garantindo que o prazer de condução se mantém na era da eletrificação".

Como a Hyundai está a melhorar a experiência dos elétricos no Nürburgring?

Localizados estrategicamente na entrada da mítica pista, os N Hyper Chargers constituem a primeira estação de carregamento ultrarrápido da Hyundai no complexo do Nürburgring.

Ao disponibilizar carregamento diretamente junto ao circuito, a marca garante que os condutores podem recarregar rapidamente e regressar à condução sem demoras.

Esta melhoria de infraestrutura reforça o compromisso da Marca em preservar o prazer de condução na era da eletrificação, assegurando uma experiência contínua em pista.

Quais as capacidades dos N Hyper Chargers?

A nova instalação foi concebida para máxima rapidez e eficiência. Entre as vantagens, destacam- se as seguintes:

Carregamento simultâneo : duas unidades com quatro pontos de carregamento permitem carregar até quatro veículos em simultâneo;

: duas unidades com quatro pontos de carregamento permitem carregar até quatro veículos em simultâneo; Velocidade ultrarrápida : com potência máxima de 400 kW em corrente contínua (DC), os modelos IONIQ 5 N e IONIQ 6 N podem carregar de 10% a 80% do estado de carga (SoC) em cerca de 18 minutos (em condições ideais);

: com potência máxima de 400 kW em corrente contínua (DC), os modelos IONIQ 5 N e IONIQ 6 N podem carregar de 10% a 80% do estado de carga (SoC) em cerca de 18 minutos (em condições ideais); Acesso livre: os N Hyper Chargers são compatíveis com veículos elétricos de todas as marcas.

Os N Hyper Chargers iniciaram operações piloto a 14 de março de 2026, garantindo acesso imediato aos condutores no arranque da nova época de utilização da pista.

Após uma fase de otimização do serviço, o carregamento gratuito para proprietários do IONIQ 5 N e do IONIQ 6 N terá início em abril, através da aplicação móvel Charge myHyundai na Europa.

Enquadramento na estratégia de eletrificação da Hyundai N

Esta iniciativa representa um passo importante no plano da Hyundai para criar um ecossistema completo de performance na era elétrica.

Após a instalação da sua primeira estação de carregamento rápido para carros elétricos de alta performance, no Inje Speedium (Coreia do Sul), em 2023, a empresa expande, agora, a sua infraestrutura global de carregamento de alta performance para o Nürburgring, o circuito que inspirou a criação da marca N.