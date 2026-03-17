Q4OS: o Linux que tem cara de Windows

Se há distribuições Linux que tentam facilitar a transição a partir do Windows, o Q4OS é provavelmente uma das mais diretas. Conheça as novidades da última versão.

Q4OS pode ter "visual" do Windows XP ou Windows 7

Leve, simples e com uma interface que faz lembrar versões clássicas do sistema da Microsoft, este sistema tem vindo a ganhar destaque, sobretudo entre utilizadores com PCs mais antigos.

O Q4OS aposta numa abordagem muito clara ao oferecer um ambiente familiar. Com o ambiente de trabalho Trinity Desktop Environment (TDE), inspirado no antigo KDE 3, a interface lembra bastante o visual do Windows XP ou Windows 7.

Menu iniciar clássico, barra de tarefas simples e organização tradicional fazem com que qualquer utilizador se sinta “em casa” rapidamente, ideal para quem não quer perder tempo a reaprender tudo.

Leve e rápido até em máquinas antigas

Baseado no Debian, o Q4OS herda uma grande estabilidade e compatibilidade com software. Mas onde realmente se destaca é na leveza:

Funciona bem com poucos recursos

Ideal para computadores antigos ou com pouca RAM

Arranque rápido e consumo reduzido

Isto torna-o uma excelente alternativa para dar uma “segunda vida” a PCs que já não aguentam versões recentes do Windows. Por ser baseado em Debian, o Q4OS permite instalar facilmente milhares de aplicações.

Se procura um Linux leve, estável e com uma curva de aprendizagem quase inexistente, o Q4OS é uma aposta segura. Não é o mais moderno em termos visuais, mas compensa com rapidez, simplicidade e eficiência.

Q4OS