Multipass: tenha máquinas com Ubuntu em segundos

O Multipass, desenvolvido pela Canonical, é uma ferramenta que permite a criação e gestão de máquinas virtuais Ubuntu de forma rápida e eficiente.

Pensada especialmente para programadores, a ferramenta Multipass simplifica o processo de provisionamento de ambientes de teste e desenvolvimento.

Principais Características da ferramenta Multipass

Criação rápida de VMs É possível executar uma máquina virtual Ubuntu em segundos, usando comandos simples no terminal.

Compatibilidade multiplataforma Funciona em Windows, macOS e Linux, utilizando backends como Hyper-V, VirtualBox ou QEMU.

Gestão simplificada Permite iniciar, parar, reiniciar e remover VMs com facilidade, além de oferecer suporte a snapshots e exportação de ambientes.

Integração de rede e pastas Possibilita o acesso à internet, configuração de portas e compartilhamento de pastas entre a VM e o host.



O Multipass da Canonical é uma solução prática e leve para desenvolvedores que necessitam de ambientes Ubuntu rápidos, seguros e portáteis, tornando a virtualização acessível mesmo para quem não é especialista em infraestruturas complexas.

Multipass