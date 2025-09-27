Linha da Beira Alta abre domingo! 679 milhões de euros investidos

A Linha da Beira Alta estará em funcionamento a partir do próximo domingo, 28 de setembro de 2025. Nesse dia será retomado o serviço de transporte ferroviário de passageiros entre as estações da Pampilhosa e de Mangualde, completando a reabertura integral da linha, que se estende até Vilar Formoso, na fronteira com Espanha.

A modernização da linha inclui melhorias no traçado, sistemas de sinalização eletrónica e telecomunicações, bem como zonas de resguardo para permitir o cruzamento de comboios de 750 metros, aumentando a segurança e a eficiência no transporte de passageiros e mercadorias.

Na mesma data entrará em funcionamento a Concordância da Mealhada, uma ligação ferroviária de 3,2 quilómetros que conecta diretamente a Linha do Norte à Linha da Beira Alta. Esta nova infraestrutura simplifica as ligações entre o norte e o interior do país, trazendo benefícios tanto para passageiros como para mercadorias, ao potenciar a ligação aos portos de Aveiro e Leixões, e às redes ferroviárias de Espanha e do resto da Europa.

Modernização integral da linha

A intervenção compreendeu cerca de 190 quilómetros de via-férrea, com melhorias profundas no traçado, a construção de variantes e a supressão de todas as passagens de nível, aumentando a velocidade e a segurança da circulação.

As estações foram alvo de requalificação, com obras nas plataformas, salas de espera, bilheteiras, instalações sanitárias e espaços comerciais, para além da instalação de painéis informativos e sinalética renovada. Houve também uma atenção especial à acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada.

O investimento global na modernização da Linha da Beira Alta quase chegou aos 680 milhões de euros, sendo uma das maiores intervenções ferroviárias em Portugal nos últimos anos. Apesar de toda a renovação, os tempos das viagens são muito idênticos ao passado. Os horários podem ser consultados aqui.