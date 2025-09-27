Que se passa? Bentley também recua na eletrificação total de veículos

A Bentley anunciou uma mudança importante na sua estratégia de eletrificação: a marca britânica decidiu adiar a transição completa para veículos 100% elétricos e manter motores a combustão.

O plano original da Bentley, denominado "Beyond100", previa eliminar totalmente os motores a gasolina até 2030. No entanto, essa meta foi agora adiada para 2035, devido à desaceleração da procura por veículos elétricos de luxo e às limitações da infraestrutura de carregamento em vários mercados.

O CEO da marca, Frank-Steffen Walliser, explicou que a procura por automóveis elétricos neste segmento ainda não é suficientemente forte para justificar uma transição total. Por isso, a Bentley continuará a apostar numa estratégia mista, com o lançamento de um novo modelo híbrido plug-in ou elétrico por ano a partir de 2026, começando com um SUV elétrico de dimensões mais reduzidas e vocacionado para ambientes urbanos.

Combustão vai continuar em modelos-chave da Bentley

Modelos emblemáticos como o Bentayga, o Continental GT e o Flying Spur terão sucessores equipados com motores a combustão, algo que inicialmente não estava previsto. A decisão responde à forte procura destes modelos em mercados estratégicos, como o Médio Oriente e a América do Norte, onde os veículos elétricos ainda enfrentam resistência por parte dos consumidores.

Apesar do recuo, a Bentley mantém os investimentos na sua fábrica de Crewe (Reino Unido), onde está a ser construída uma nova linha de montagem para veículos elétricos, bem como um centro de design e uma unidade de pintura de última geração.

A marca também está a investir em combustíveis sustentáveis e em programas de compensação de carbono, numa estratégia que visa tornar a transição para a eletrificação mais gradual e realista.

Depois da Audi e da Porsche, agora foi a vez da Bentley de anunciar que também vai recuar na eletrificação total de veículos.