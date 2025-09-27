Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Um pouco diferente das sugestões habituais, esta série envolve, também, drama social. Contudo, os desafios tecnológicos prenderão os curiosos ao ecrã.

Scorpion | 7/10 ⭐

O excêntrico génio Walter O'Brien lidera um grupo de brilhantes desajustados que constituem o novo think tank da Segurança Interna, ajudando a defender contra as ameaças de alta tecnologia da era da informática.

A equipa — apelidada de Scorpion — inclui o especialista em comportamento Toby Curtis, o prodígio da mecânica Happy Quinn e o guru da estatística Sylvester Dodd.

Embora se sintam à vontade uns com os outros, os membros da equipa têm dificuldade em compreender a vida fora do seu círculo, por isso, quando precisam de ajuda para interpretar as pistas sociais, recorrem às competências de Paige Dineen, uma mulher com um filho jovem e superdotado.