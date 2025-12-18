Vitória para o streaming: Óscares serão transmitidos no YouTube a partir de 2029

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, anfitriã anual da cerimónia dos Óscares, concedeu ao YouTube exclusividade para a transmissão do evento, a partir de 2029. Esta decisão vai ao encontro de uma mudança que a organização já procurava há algum tempo.

Em agosto, informámos que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas explorava alternativas à American Broadcasting Company (ABC), estação de televisão global dos Estados Unidos e propriedade da Disney, que transmite a cerimónia dos Óscares desde 1976.

Numa newsletter da Bloomberg, o YouTube mostrou interesse em transmitir a cerimónia, juntando-se a empresas como a Netflix e NBC Universal.

Agora, é oficial: a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e o YouTube assinaram um contrato plurianual que dará à plataforma os direitos globais exclusivos dos Óscares, a partir de 2029.

Segundo um comunicado da Academia sobre o tema, o evento estará disponível em direto, gratuitamente, para mais de dois mil milhões de espetadores em todo o mundo, tanto no YouTube, como na YouTube TV, nos Estados Unidos.

Por via desta parceria, o YouTube ajudará a alargar a acessibilidade da cerimónia, introduzindo recursos como legendas e faixas de áudio disponíveis em vários idiomas.

Cerimónia dos Óscares decidiu "ir ao encontro dos espetadores"

Embora continue a ser um grande evento, a audiência dos Óscares foi diminuindo nos últimos 10 anos, conforme vimos, em agosto. Não obstante, a cerimónia de 2025, transmitida pela Hulu e ABC, teve a maior audiência em cinco anos.

Na altura, Lee Romaire, um veterano em efeitos especiais que trabalhou no filme de Guillermo del Toro, Frankenstein, e fundador da Romaire Studios, disse que o YouTube transmitir o evento "reforçaria a realidade de que o futuro da distribuição de entretenimento já não está ligado aos cinemas ou à televisão tradicional".

Conforme opinou, apesar de ser um evento extremamente importante para a indústria do entretenimento, "faz sentido ir ao encontro dos espetadores onde eles estão", se quiser continuar a ser relevante.

Afinal, a "transmissão dos Óscares continua a ser a maior conquista para os profissionais criativos", transformando completamente a sua carreira profissional.

Um hub para os entusiastas de cinema

Além da transmissão global e gratuita da cerimónia no YouTube, os entusiastas terão acesso a outros eventos e programas da Academia, em exclusivo no canal do YouTube dos Óscares, nomeadamente:

Governors Awards;

Anúncio das nomeações para os Óscares;

Almoço dos nomeados para os Óscares;

Student Academy Awards;

Scientific and Technical Awards;

Entrevistas com membros da Academia e cineastas;

Programas de educação cinematográfica;

Podcasts.

Mais, no âmbito desta parceria, que a Academia descreve como "holística", a iniciativa Google Arts & Culture ajudará a fornecer acesso digital a exposições e programas selecionados do Museu da Academia e ajudará a digitalizar componentes da Coleção da Academia, a maior coleção relacionada a filmes do mundo, com mais de 52 milhões de itens.

O YouTube contribuirá largamente para a criação deste hub, focado nos verdadeiros fãs de cinema.

Estamos entusiasmados por entrar numa parceria global multifacetada com o YouTube para ser a futura casa dos Óscares e da nossa programação da Academia ao longo do ano.

Partilhou o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, dizendo que a Academia é uma organização internacional e esta parceria permitir-lhe-á expandir o acesso ao seu trabalho "para o maior público mundial possível", num passo que será "benéfico" para os membros da organização e da comunidade cinematográfica.

Nas palavras dos executivos, "esta colaboração irá alavancar o vasto alcance do YouTube e introduzir nos Óscares e noutros programas da Academia oportunidades inovadoras de envolvimento" honrando o seu legado.

Poderemos celebrar o cinema, inspirar novas gerações de cineastas e proporcionar acesso à nossa história do cinema numa escala global sem precedentes.

Na perspetiva de Neal Mohan, diretor-executivo do YouTube, "a parceria com a Academia para levar esta celebração da arte e do entretenimento aos espetadores de todo o mundo irá inspirar uma nova geração de criativos e amantes do cinema, mantendo-se fiel ao legado histórico dos Óscares".

Afinal, "os Óscares são uma das nossas instituições culturais essenciais, honrando a excelência na narrativa e na arte".

No âmbito deste acordo, o serão para assistir à cerimónia dos Óscares será feito através do YouTube, a partir de 2029, e até, pelo menos, 2033.