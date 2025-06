Lembra-se do submarino Titan? Netflix estreia documentário dois anos após a tragédia

O submarino Titan prometia uma aventura épica, mas o desfecho chocou o mundo, em junho de 2023. Agora, cerca de dois anos depois, a Netflix estreia um documentário sobre o OceanGate Disaster, revisitando a implosão do veículo e oferecendo um olhar sobre o homem por detrás da sua criação.

Em junho de 2023, a Guarda Costeira dos Estados Unidos falou ao mundo e revelou que o que era para ser uma aventura épica, terminou de forma trágica.

Na altura, com os olhos todos postos no caso, as autoridades confirmaram a morte dos cinco tripulantes do submersível que fazia a expedição até ao Titanic.

Pela curiosidade que cresceu em torno do Titan, bem como do acidente, a Netflix preparou um documentário que revisita a implosão do submarino e oferece um olhar sobre o homem por detrás dele.

A estreia do "Titan: The OceanGate Disaster" (em português, "Titan: A Tragédia da OceanGate") está marcada para o dia 11 de junho e, segundo a Netflix, "as decisões chocantes que levaram ao desastre nunca foram reveladas desta forma antes".

Dirigido por Mark Monroe, o documetário reconstitui os eventos que levaram ao desastre, relembrando o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush: um empreendedor carismático, com a ambição do turismo em águas profundas.

Com base em imagens exclusivas, relatos de denunciantes e entrevistas com pessoas envolvidas, o documentário revela os avisos ignorados, os materiais defeituosos e a pressão externa que moldaram a missão.

Titan: A Tragédia da OceanGate