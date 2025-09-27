Google Fotos vai ao Tinder copiar uma nova funcionalidade de limpeza de fotografias

O Google Fotos poderá receber uma funcionalidade muito útil que permitirá limpar a sua biblioteca de fotografias e que parece ter sido inspirada no sistema de correspondências de um popular serviço de encontros.

Tinder match...

De acordo com uma análise ao APK feita pelo site Android Authority, o Google Fotos poderá em breve oferecer a opção de deslizar para a esquerda ou para a direita para manter ou eliminar fotografias guardadas na sua biblioteca.

A funcionalidade parece inspirar-se diretamente no modelo do Tinder, que há muito utiliza um sistema de deslize para facilitar a criação de correspondências entre utilizadores.

Com base num vídeo da nova funcionalidade em ação, parece que será possível iniciar a função de limpeza do Google, tendo depois a opção de deslizar para a esquerda ou direita para decidir se uma fotografia deve permanecer na biblioteca ou ser enviada para o lixo.

Também será possível tocar nos botões para cada opção, caso não goste de deslizar. Existe ainda uma nova opção de Rever e eliminar no topo da nova interface, e o anterior ícone em forma de coração para guardar uma fotografia foi atualizado para uma simples marca de verificação.

Uma nova forma de organizar o Google Fotos

Apesar da popularidade do Tinder estar em declínio, a aplicação de encontros teve uma boa ideia ao criar uma forma simples de interagir com pessoas apenas deslizando para um lado ou para o outro.

Ver o Google adotar esta lógica parece encaixar perfeitamente no Google Fotos, que tem vindo a melhorar gradualmente e a tornar-se cada vez mais fácil de usar.

O Google Fotos já procura tornar a experiência mais casual. A empresa introduziu recentemente uma forma de editar fotografias de forma conversacional, bem como um sistema de pesquisa melhorado.

Não surpreende que a aplicação também tenha acrescentado várias novas funcionalidades de IA. Esta nova função de limpeza integra-se bem no conjunto de melhorias que o Google tem feito nos últimos meses.

Função Tinder pode demorar a aparecer

Além disso, simplifica bastante a tarefa de organizar a biblioteca. Há uma razão para muitos de nós adiarmos essa tarefa: ter de percorrer a longa lista de fotografias, tocando em cada uma para ver melhor e decidir se vale a pena guardar.

Com um sistema baseado em deslizar, o processo torna-se finalmente mais fácil. Infelizmente, não há garantias de que o Google vá disponibilizar esta funcionalidade em breve.

As análises do APK revelam código inativo dentro das aplicações, e o Google pode alterar substancialmente a sua aparência antes do lançamento ou até optar por não a lançar de todo.